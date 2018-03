Agnesburgtunnel ist voll gesperrt

Der Agnesburgtunnel ist kommende Woche voll gesperrt. Grund sind Tests der Betriebssoftware, die an der Anlage im Tunnel integriert worden ist.

Diese Tests müssen aus Sicherheitsgründen unter Ausschluss des Verkehrs stattfinden. Daher muss die A 7 in der Zeit von Dienstag, 13. März, ab 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 14. März, 5 Uhr, und Mittwoch, 14. März, ab 20.30 Uhr, bis Donnerstag, 15. März, 5 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Aalen / Westhausen und Aalen / Oberkochen in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Der Verkehr wird während dieser Zeit in Fahrtrichtung Würzburg von der AS Aalen / Oberkochen über die Bedarfsumleitung U 9 (L 1076 – B 29) zur AS Aalen / Westhausen geleitet. In Fahrtrichtung Ulm wird der Verkehr an der AS Aalen / Westhausen über die Bedarfsumleitung U 12 (B 29 – B 19 Westumgehung Aalen – Ebnater Steige) zur AS Aalen / Oberkochen geleitet.

Der Bund investiert für die Sanierung des Agnesburgtunnels insgesamt rund 19 Millionen Euro.