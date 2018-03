Agnes kommt zurück

„Agnes“ von Peter Stamm mit Mirjam Birkl und Philipp Dürschmied in den Hauptrollen kehr für zwei Termine ans Aalener Stadttheater zurück. Die Wiederaufnahme der Inszenierung von Intendant Tonio Kleinknecht mit Videos von Marco Kreuzer ist am kommenden Freítag, 23. Februar, und am Sonntag, 15. April zu sehen. Die Kostüme stammen von Birgit Barth, für Musik sorgt die Aalener Band Tightrope. Seit 2012 ist „Agnes“ Abiturthema, 2016 wurde das Stück verfilmt.

Zum Inhalt: Ein namenloser Sachbuchautor beginnt eine Beziehung mit Agnes. Sie überredet ihn, eine Geschichte über ihre Beziehung zu schreiben. Ein spannendes Spiel beginnt. Doch aus dem Spiel wird Ernst, als die echte Agnes schwanger wird. Agnes im Buch darf nicht schwanger werden, der Autor will kein Kind, die Geschichte hat sich verselbstständigt.

Philipp Dürschmied und Mirjam Birkl erzählen unter der Regie von Tonio Kleinknecht nicht nur die Liebesgeschichte zwischen Agnes und dem Erzähler, sondern spüren auch multimedial den Möglichkeiten und Gefahren des Schreibens, Erzählens und Spielens nach. Wie wird das Leben durch Fantasie beeinflusst? Wie verändern Geschichten die Wirklichkeit? Wieso ist es so schwer, zwischen Freiheit und Sicherheit den richtigen Weg zu finden?

Peter Stamm wurde 1963 als Sohn eines Buchhalters geboren und wuchs in Weinfelden im Kanton Thurgau auf. In der Schule sei er nach eigenen Angaben unterfordert gewesen und habe deshalb bereits früh viel Zeit in seiner Fantasiewelt verbracht.

Nach Primar- und Sekundarschule absolvierte Stamm von 1979 bis 1982 eine kaufmännische Lehre und arbeitete zeitweise als Buchhalter. Auf dem zweiten Bildungsweg legte er die Matura, also das Abitur, ab. Stamm erhielt auf seine ersten literarischen Versuche viele Absagen. Seine ersten drei Romane fanden keinen Verlag. „Agnes“, der vierte Roman, den er mit 29 zu schreiben begann, wurde erst sechs Jahre später veröffentlicht (1998).