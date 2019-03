Aggressiver 21-Jähriger wird in Psychiatrie eingeliefert.

Ein 61-Jähriger hat am Sonntagabend kurz vor 23.30 Uhr beobachtet, wie ein 21-jähriger Mann in der Unterführung des Bahnhofes urinierte. Er sprach ihn darauf an, woraufhin es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern kam, in dessen Zuge der 21-Jährige zuschlug.

Zuerst beleidigte der 21-Jährige den 61-jährigen Mann. Daraufhin ging dieser davon, wurde aber von dem jungen Mann verfolgt und bekam von ihm einen Faustschlag ins Gesicht.

Beamte des Polizeireviers Aalen trafen im Bereich des Bahnhofsvorplatzes auf den 21-Jährigen und brachten ihn auf die Dienststelle. Dort täuschte er einen ärztlichen Notfall vor, weshalb er per Krankenwagen ins Ostalb-Klinikum gebracht wurde.

Während der ärztlichen Untersuchung „erwachte“ der 21-Jährige unvermittelt und schlug um sich. Da er sich sehr aggressiv zeigte und offenbar auch versuchte, sich selbst zu verletzen, wurde er letztlich in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.