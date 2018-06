Agendagruppe lädt zu Vortrag ein

Seit 30 Jahren unterstützt der Freundeskreis Indische Mission Aalen die Projekte von Pfarrer B. Marreddy in Andhra Pradesh in Südindien. Im Rahmen einer Vortragsreihe der Aalener Agendagruppe „Eine Welt“ in Zusammenarbeit mit dem Umwelthaus der VHS informiert Fritz Hägele über die zahlreichen Projekte in den Pfarreien von Father Marreddy. Das Thema des Vortrages lautet „Entwicklung durch Bildung und Ausbildung“. Der Vortrag ist am Mittwoch, 6. Juni, um 19 Uhr im Torhaus in der Mediothek im ersten Obergeschoss.

Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos. Einklappen Ausklappen