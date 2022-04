Agenda warnt vor Polarisierung im Westen

Nach der Einwohnerversammlung vom vergangenen Freitag im Weststadtzentrum in Hofherrnweiler, bei der es um die Einrichtung eines Ortschaftsrats für Unterrombach und Hofherrnweiler gegangen ist, sorgt sich der Vorsitzende des Lokalen Agenda 21, Ulrich Holzbaur, darum, dass es im weiteren Prozess um mehr Polarisierung als Gemeinsamkeiten gehen könnte. Jedenfalls bestehe noch ein erheblicher Diskussionsbedarf, auf den man auf jeden Fall eingehen sollte, schreibt Holzbaur in einer Stellungnahme.

Die Stadträte des Wohnbezirks Unterrombach, die Lokale Agenda 21 West Unterrombach-Hofherrnweiler, der Arbeitskreis der Weststadtvereine, die Stadtverwaltung und viele weitere Akteure hätten sich, so Holzbaur, in den letzten Jahrzehnten für die Weststadt eingesetzt und vieles erreicht. Um den Marktplatz (Festplatz) herum und mit dem Weststadtzentrum sei eine neue Mitte entstanden. Die Lokale Agenda 21 habe sich 20 Jahre lang für die Weststadt und für ein Zusammenwachsen nicht nur der beiden großen Ortsteile, sondern aller Teilorte und aller Bevölkerungsgruppen eingesetzt. Wenn nun durch Diskussionen, wie sie sich am Freitagabend gezeigt hätten, Gräben aufgerissen würden, hätte das Ganze mehr Schaden als Nutzen erzeugt

Die Agenda und die evangelische Kirchengemeinde hätten, so Holzbaur weiter, solche Diskussionen schon vor 20 Jahren geführt. Um etwa die Einwohner von Hofherrnweiler zu integrieren, sei der Name Unterrombach ergänzt worden. Dies habe bei der Kirchengemeinde zum Doppelnamen Unterrombach-Hofherrnweiler und bei der Agenda zum Kurznamen Agenda West für die Lokale Agenda 21 Aalen, Projektgruppe Weststadt Unterrombach-Hofherrnweiler, geführt.

Holzbaur verweist weiter auf die derzeitige Hauptsatzung der Stadt Aalen, die besage, dass Aalen neun Wohnbezirke inklusive Unterrombach und der Kernstadt und sieben Ortschaften habe. Und Holzbaur schreibt weiter: „Zu der Namensdiskussion gibt es ja ein Vorbild: die Debatte um Aalen-Wasseralfingen als Doppelname für die gesamte Stadt. Im Gegensatz dazu bedeutet Aalen-Wasseralfingen heute den Teilort Wasseralfingen. Der Name des Ortschaftsrats und der Ortschaft ist eine Aalen-interne Sache. Niemand muss als Adresse später Aalen-Unterrombach-Hofherrnweiler-Nesslau“ oder „Aalen-Hofherrnweiler-Unterrombach-Mantelhof angeben. Die Teilorte (Stadtteile) bleiben ja erhalten.“ Nachdem der angebliche Abgrenzungsvorschlag der Interessengemeinschaft (IG) Hofherrnweiler-Unterrombach als nicht gemacht erkannt worden sei, so der Agenda-Vorsitzende, sollte der Vorschlag der Abgrenzung mittels der Bundesstraßen vom Tisch sein. Generell sollten die Grenzen der Gemeinde Unterrombach berücksichtigt werden. Unterrombach habe auf dem Burren die Fläche für die Erweiterung der Hochschule bereitgestellt und dort seien weitere Institutionen und Studierendenwohnungen ebenso wie in der Wellandstraße und im Kern von Unterrombach entstanden. Auch die Bewohner im Industriegebiet West betziehungsweise im Mantelhof sollten laut Holzbaur nach ihrer Meinung befragt werden. „Diese beiden Gebiete sind wesentliche Elemente einer lebendigen Ortschaft“, schreibt er. Viele Akteure jedenfalls hätten in den letzten Jahrzehnten viel für die Gemeinsamkeit der Weststadt getan. Dies sollte jetzt nicht durch überhastete Entscheidungen gefährdet werden. Holzbaur plädiert deshalb unter anderem auch für eine weitere Bürgerversammlung.