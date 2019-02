AFZ lässt’s zum Jubiläum richtig krachen

Die Aalener Fasnachtszunft zum Sauren Meckereck feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Zu diesem Jubiläum haben es die Narren am Samstagabend bei ihrer Prunksitzung in der Stadthalle ordentlich krachen lassen.

Nach dem Einmarsch der Aktiven und der Begrüßung der Gäste durch den Zunftpräsidenten Hannsi Gässler startete das Abendprogramm mit einem Gardetanz der noch ganz Kleinen, der Grün-Weißen Garde.

In die Bütt stiegen zuerst die Aalener Nachtwächter. Manfred Gaißler und Markus Indlekofer betrachteten das Aalener Fassadenerneuerungsprogramm kritisch mit einer abgewandelten Version von „Hey Pippi Langstrumpf“ und reimten: „Wir ham’n ein Haus, ein kunterbuntes Haus, der Thilo und sein Stab, die schauen da zum Fenster raus“. Mit einem kräftigen „Meck Meck Ahoi!“ verabschiedeten sich die Nachtwächter und gaben die Bühne frei für die wirbelnden Beine der Blau-Weißen Garde der AFZ.

Als „Deutscher Michel“ trat Ekbert Hering ins Essigfass. Er warf unter dem Motto „50 Jahre AFZ, schaut an, die Welt, sie spinnt komplett“ einen kritischen, satirischen Blick auf das Weltgeschehen, von Trump über Brexit bis nach China.

Natürlich darf auf einer Prunksitzung die richtige Musik nicht fehlen. Die Oschtalb Ruassgugga heizten die Aalener Stadthalle gründlich ein und brachten die Leute mit Hits wie „Jukebox Hero“ und „I want you bad“ zum Tanzen.

Bühne frei für die Tanzmariechen

Sara Rieger, Lea Wehren und Lotta Hägele tanzen schon seit einigen Jahren in den Garden der AFZ. Mit ihren Trainerinnen Carolin Kohn und Stephanie Rieg hatten die drei Tanzmariechen einen fantastischen Gardetanz für das Jubiläum einstudiert.

Die Sketch Crew unter der Leitung von André Gentner brachte das Publikum mit ihrer „Zwergengaudi“ zum Toben. Ganz getreu dem Motto „Ich bin ein Dorfkind und darauf bin ich stolz“ verwandelten sie die Bühne in einen Cartoon mit perfekt abgestimmten musikalischen Soundeffekten. Auch die Gardistinnen der Rot-Weiße Garde konnten die Besucher mit ihrem ausgeklügelten Garde-Medley bezaubern.

Die Läschtermäuler in Fahrt

„Wer hängt sei Nas’ in älles nei?“ Die Läschtermäuler natürlich. Und sie feierten ihr eigenes Jubiläum, nämlich ihr 25-Jähriges, am Samstagabend mit Kritik an Oberbürgermeister Thilo Rentschler. Vom begeísterten Beifall im Stehen animiert, richteten die Läschtermäuler ihr Lied noch einmal direkt an den OB, „dass er sich’s auch zu Herzen nimmt“.

Das „Geh’n wie ein Ägypter“ hat die Showtanzgruppe der Flying Carnivals schon ganz gut drauf. Mit einer desorientierten Mumie, Palmen und einer Pyramide wärmten sie den Februar etwas auf.

Ein besonderer Gast durfte schließlich auch noch seine Meinung kundtun: Frank Sinatra (Helmut Argauer) beschäftigen auch die Thematiken der Stadt Aalen. Mit einem umfunktionierten Abschiedssong auf der Melodie von „I did it my way“ verabschiedete sich der Weltstar von der Bühne. Auch er wurde einem Riesenapplaus von der Bühne begleitet. Nach der Verabschiedung durch alle Narren und die Garden wurde noch zu den Partyhits der Golden Islands getanzt, gesungen und gelacht.