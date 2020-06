„Afrika im Park“: Theater trifft Städtepartnerschaftsverein

Nach der langen „kulturlosen“ Corona-Zeit traf sich das Theater der Stadt Aalen mit dem Städtepartnerschaftsverein zu einem mythischen Spaziergang durch den Schloßpark Fachsenfeld. Die Gestaltung des Abends unter dem Motto „Afrika im Park“ diente am vergangenen Sonntag der Annäherung an das ostafrikanische Land Mosambik, besonders an die seit kurzem mit Aalen befreundeten Stadt Vilankulo.

In fünf Stationen im Park führten Schauspieler des Theaters Szenen aus den beiden Stücken „Liebeslied an den Wind“ und „Amara for President“ in die teils entwaffnende Derbheit afrikanischer Lebensart ein. Die Sprache zeugte überwiegend von europäisch geprägter Poesie. Ein Team des „Afrikanischen Kulturvereins Aalen“ untermalte die Aufführung mit originalen Klängen. Den Inhalt der Stücke schilderte bereits unser Bericht von der Premiere der Stücke am 6. Juni.

Nach diesem vielversprechenden attraktiven Auftakt darf man gespannt sein, wie es mit dem Austausch zwischen Aalen und Vilanko weitergeht. Hermann Schludi und Hildegard Stehle vom Vorstand des Städtepartnerschaftsverein gingen bei dem stimmungsvollen Abend im Schloßpark auf die konkrete Planung ein. Das Projekt des gemeinsamen kulturellen Austausches laufe unter dem Untertitel: „Glück hat keine Heimat – Ungleichheit mach unglücklich – Vielfalt macht glücklich“.

Finanziert werde das Projekt mithilfe eines Zuschusses aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Einige Zielvorstellungen seien: „Was macht uns glücklich? – Geld, Freiheit, eine gute Bildung? Gibt es dafür weltweite Grundvorstellungen?“ Diesen Fragen will der Städtepartnerschaftsverein im Rahmen eines theaterpädagogischen Austausches zwischen Jugendlichen aus Aalen und Vilankulo mit Texten, Musik und Tanz nachgehen.

Eine Abschlußpräsentation im neuen Theater der Stadt Aalen im „Kuba“ (Kulturbahnhof) soll das Ergebnis im Sinne von „Ungleichheiten verringern“ vorstellen. Aus Aalen nehmen dabei Mitglieder des Jugendspielclubs des Theaters als auch Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule Aalen teil, die bis zu diesem Termin auch ihr neues Quartier im Kuba bezogen haben will. Ob und wann die geplante große Festivität zur Einweihung der Musikschule stattfinden kann, ist allerdings noch offen.

Aus Vilankulo werden Jugendliche an dem Austauschprojekt dabei sein, getragen von der „Associacao Cultural Nhelety“ in Mosambik. Die Voraussetzungen für deren Arbeit seien, wie Hermann Schludi weiß, sehr ungleich. „In Aalen entscheiden die Jugendlichen, was sie auf die Bahn bringen, in Vilankulo entstehen Sketche und Tänze zu konkreten Anlässen“, berichtete er.