Afghanistan-Fest ein voller Erfolg

Ein voller Erfolg ist das Afghanistan-Fest im Begegnungscafé der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Aalen gewesen. Geplant wurde das Fest für 30 bis 40 Leute, es kamen mehr als 100.

Die Idee zu einem Afghanistan-Fest wurde im Café Bistro, einem Begegnungscafé für geflüchtete und einheimische Bürger, entwickelt, in dem sich freitags zwischen 10 und 20 Menschen treffen. Ein sechsjähriges Mädchen begrüßte die Gäste auf Dari, einer afghanischen Landessprachen. Zwei junge Frauen erzählten über ihre erste Zeit in Deutschland, über die Schwierigkeiten, Deutsch zu lernen, über das Heimweh, über hilfsbereite Menschen, über die Freiheit – gerade auch für Frauen – und die Freude, Fahrrad fahren zu können. Für Essen hatten die Frauen gesorgt, die Männer räumten anschließend ab. Machen das die Männer in Afghanistan? „Nein“, sagte eine Frau lächelnd: „Das haben wir in Deutschland gelernt.“