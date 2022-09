Afghanische Frauen lernen Deutsch

In einer unkomplizierten Zusammenarbeit mit dem Haus der Jugend und dem Landratsamt hat die Stabsstelle für Chancengleichheit, demografischen Wandel und Integration der Stadt Aalen einen Deutschkurs für afghanische Frauen organisiert. Die Lehrerin Nassrin Ataee kommt selbst aus Afghanistan und leitet den Kurs ehrenamtlich.

„Wir wollen Deutsch sprechen und schreiben lernen. Ohne Deutschkenntnisse können wir unser Leben nicht selbst in die Hand nehmen“, sind sich die Frauen einig, zum Beispiel, wenn sie mit den Kindern zum Arzt gehen müssen. Alle acht Frauen, die an dem Kurs teilnehmen, haben Kinder. Ein täglich stattfindender Kurs ist daher für sie nicht möglich.

Jetzt treffen sie sich an zwei Nachmittagen wöchentlich im Haus der Jugend, während ihre Männer für die Kinder zuständig sind. Nassrin Ataee ist schon seit 2016 in Deutschland. Ihr liegt es am Herzen, die erst zwischen vier und zwölf Monaten in Deutschland lebenden Frauen an die deutsche Sprache, die deutsche Kultur und Lebensweise heranzuführen. „Für die Frauen ist es ein großer Gewinn, dass Nassrin Ataee ihre Kultur kennt und alles in der Landessprache erklären kann“, erklärt Juliane Hoffmann, die Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Aalen. Zwei Schülerinnen, die nicht alphabetisiert waren, haben innerhalb von nur drei Monaten Lesen und Schreiben gelernt. Das freut Nassrin Ataee besonders. Sie sagt: „Der Wissensdurst der Frauen motiviert mich selbst zusätzlich.“

Den Frauen ist es wichtig, nicht nur in ihrer Unterkunft zu sitzen. Sie nutzen die Zeit bis sie einen regulären Deutschkurs besuchen können. Nassrin Ataee hat sie in verschiedene Begegnungscafés mitgenommen, wo sie Kontakt sowohl zu anderen Geflüchteten als auch zu alteingesessenen Aalenern und Aalenerinnen knüpfen können. „Ohne diesen Kurs würden wir uns viel einsamer fühlen. Hier haben wir Freundschaften geschlossen, haben Spaß miteinander und lernen.“

Nassrin startet im September eine Ausbildung als Optikerin, für die Frauen wird sie dennoch weiter da sein.