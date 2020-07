AfD nominiert Landtagskandidaten

Die AfD hat ihre Kandidaten für die Landtagswahlen im März 2021 bekannt gegeben. Die Aufstellungsversammlungen in Aalen und Schwäbisch Gmünd, die bereits für den März geplant waren, fanden Corona-bedingt Ende Juni statt.

Für den Wahlkreis Aalen wurde Jan-Hendrik Czada nominiert. Der 39-jährige Diplom-Politologe, der für den Göppinger Bundestagsabgeordneten Volker Münz im Bundestag arbeitet, kandidierte bereits 2016 für den Landtag. Er gehörte bis 2019 dem Kreistag an und sitzt seitdem in der Regionalversammlung Ostwürttemberg.

Czada ist mit der Politik im Land unzufrieden: Das Auto werde "verteufelt" und die Wirtschaft "an die Wand gefahren", so Czada, die Landwirtschaft verliere ihre Zukunftsfähigkeit, während die Polizei den Aufgaben kaum noch gewachsen sei und Bildung in den Schulen "kaputtreformiert" werde. "Wenn wir wieder Musterländle werden wollen, müssen wir einiges ändern", sagt Czada.

Als sein Ersatzkandidat wurde Marcus Waidmann aufgestellt, der seit letztem Jahr dem Aalener Gemeinderat angehört. Im Wahlkreis Schwäbisch Gmünd wurde Ruben Rupp nominiert.