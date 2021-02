AfD-Kandidat Czada bittet um friedlichen Protest

Jan-Hendrik Czada hofft, dass die Wahlkampfveranstaltung mit dem AfD-Spitzenkandidaten Bernd Gögel reibungslos ablaufen wird. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 23. Februar, ab 19 Uhr in der Stadthalle Aalen statt. Dabei ist auch der agrarpolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Udo Stein aus Schwäbisch Hall.

„Wir haben ein durchdachtes Hygiene-Konzept vorgelegt und stellen den Infektionsschutz sicher“, teilt AfD-Landtagskandidat Czada mit und verweist auf die niedrigen Inzidenzwerte im Landkreis. Am Donnerstag wolle auch der Gemeinderat in der Stadthalle tagen.

Die Teilnehmerzahl ist wegen der Mindestabstände allerdings stark begrenzt. Czada: „ Ich hoffe, dass wir alle Besucher in der Stadthalle unterkriegen. Zur Sicherheit habe ich im Außenbereich der Stadthalle eine zusätzliche Kundgebung für diejenigen Interessenten angemeldet, die nicht mehr eingelassen werden können.“ Die Ablaufplanung werde der Situation angepasst.

Sorge bereitet Czada nach eigenen Worten, dass sich eine Gegendemonstration angekündigt hat. „Jeder soll demonstrieren können, wie es beliebt. Demonstrationen, die lediglich das Ziel haben, den politischen Gegner mundtot zu machen und so die Demokratie zu beschädigen, verspielen jedoch ihre Daseinsberechtigung.“ Als Landtagskandidat müsse es möglich sein, sich den Bürgern unbehelligt vorzustellen. Deshalb bitte Czada die Gegendemonstranten um friedlichen Protest. In einem Vorgespräch mit dem Ordnungsamt und der Polizei habe er an die Sicherheitskräfte appelliert, den ungehinderten Besuch der Veranstaltung sicherzustellen.