AfD hat künftig zwei Kreisverbände

Vor viereinhalb Jahren war der AfD-Kreisverband Ostwürttemberg gegründet worden. Jetzt hat er sich aufgespalten: in einen Kreisverband Ostalb und einen Kreisverband Heidenheim.

„Aufgrund organisatorischer Vorteile“, so heißt es in einer Pressemitteilung der Partei, sei im Wahljahr 2013 ein Doppelkreisverband gegründet worden, welcher gleich zwei Landkreise umfasste. Bereits damals sei in der Satzung verankert worden, dass eine Trennung in zwei Kreisverbände zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen könne. „Mit den großen Erfolgen und dem Einzug in alle Parlamente haben sich die Strukturen verbessert und die Mitgliederzahl im Verbandsgebiet hat sich seither vervielfacht“, schreibt die AfD weiter.

Der Kreisvorstand habe deshalb eine Mitgliederversammlung beschlossen, bei der die Mitglieder über die Trennung entscheiden konnten. Am vergangen Samstag nun hätten die Mitglieder des Landkreises Heidenheim für eine Trennung gestimmt, wie es nach der Satzung vorgesehen gewesen sei. Künftig würden die Gebietsverbände entsprechend der Landkreise in AfD-Kreisverband Heidenheim und AfD-Kreisverband Ostalb benannt.