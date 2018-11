AfD: Czada tritt nicht mehr an

Kreisrat Jan-Hendrik Czada (AfD) will bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr nicht erneut für den Kreistag kandidieren. Dafür gibt er berufliche Gründe an. Seit der Bundestagswahl sei er bei dem Göppinger Bundestagsabgeordneten Volker Münz beschäftigt. „Meine berufliche Tätigkeit in Berlin ist mit meinem Kreistagsmandat im Ostalbkreis nicht mehr vereinbar“, so Czada. Bis zum Ende der Wahlperiode wolle er sein Mandat noch wahrnehmen. Geklärt werden müsse innerhalb seiner Partei, wie nach der Beobachtung durch den Verfassungsschutz mit der Jugendorganisation Junge Alternative (JA) umzugehen sei. Es sei deutlich geworden, dass man es mit „radikalen Umtrieben“ und „sektenartigen Strukturen“ zu tun habe. „Ich werde keine Kandidaten unterstützen, die einer vom Verfassungsschutz beobachteten Organisation angehören“, sagte Czada.