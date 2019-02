AfD-Chef Meuthen kritisiert „vulgäre Machtspielchen“ in der eigenen Partei

„Vulgäre Machtspielchen“, „Kleinkriege“, „Intrigen“: Mit scharfen Worten hat AfD-Bundeschef Jörg Meuthen eigene Parteifreunde kritisiert. Anlass für seine Brandrede beim Landesparteitag in Heidenheim ist unter anderem der Versuch von 12 Landtagsabgeordneten, ihren Chef Bernd Gögel zu entmachten. Zur Affäre um Spenden an den Kreisverband Bodensee und Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel äußerten sich zunächst weder diese noch Meuthen.

Meuthen, selbst lange Fraktionschef in Stuttgart, attackierte die jüngsten Vorgänge dort scharf. „Da geht doch allen Ernstes eine Gruppe unserer eigenen Abgeordneten hin und schickt sich an, drei Monate nach dessen Wahl Bernd Gögel entmachten zu wollen - und das vor aller Augen“, so Meuthen. Es seien Intrigen gesponnen worden aus purem Eigeninteresse und ohne Rücksicht auf Verluste. So schade die AfD sich selbst.

Zu den kritisierten Landtagsabgeordneten zählen unter anderem der Rottweiler Abgeordnete Emil Sänze sowie Christina Baum. Der Tuttlinger Lars Patrick Berg und der Ulmer Daniel Rottmann stehen hinter Gögel.

Richtungsweisende Wahlen

Baum und Sänze wollen im Laufe des Parteitags auch für Vorstandsämter kandidieren. Er gilt als richtungsweisend für den Kurs der AfD in Baden-Württemberg. Während Gögel ebenso wie der Bundestagsabgeordnte Mstin Hess als eher gemäßigtere Kandidaten für Führungsposten gelten, formiert sich Widerstand aus dem nationalistischen Lager.

Meuthen warb in Heidenheim für einen „bürgerlichen“ Kurs. „Wir haben einige komplett rücksichtslos Radikale in unseren Reihen“, so Meuthen, darunter vereinzelte Mitglieder, die antisemitische und rassistische Positionen verträten.

Meuthen selbst übt immer wieder den Schulterschluss mit dem ganz rechten Rand sie er Partei, etwa besucht er regelmäßig Treffen der Gruppierung „Der Flügel“ und stellt sich vor den viel kritisierten Thüringer Landeschef Björn Höcke.

Meuthen kritisiert interne Rebellen

In Heidenheim distanzierte er sich klar von jenen AfD-Mitgliedern, die sich zuletzt in Burladingen versammelt hatten. Dazu zählen neben Baum und Sänze vor allem weiter Unterzeichner des „Stuttgarter Aufrufs“. Darin wenden sich Kritiker gegen Versuche der AfD-Führung, allzu extreme Mitglieder auszuschließen. „Wir widersetzen uns allen Denk- und Sprechverboten innerhalb der Partei und zeigen allen Vorständen die Rote Karte, die sich an Machenschaften beteiligen, den Mitgliedern ihr Recht auf das freie Wort zu nehmen“, heißt es daher in dem Aufruf.

Spenden in offizielle Statements kein Thema

Öffentliche Stellungnahmen zur Spendenaffäre gab es zunächst in Heidenheim nicht. Lediglich Landesschatzmeister Frank Kral wies Vorwürfe zurück, er habe belastende Dokumente an die Presse weitergeleitet. Mitglieder aus dem Kreisverband kritisierten Kral jedoch und warfen ihm vor, den Verband in der Sache nicht ausreichend beraten zu haben.

Bundestags-Fraktionschefin Alice Weidel steht wegen undurchsichtiger Wahlkampfspenden an den Kreisverband Bodensee unter Druck. (Foto: dpa)

2017 hatte der Kreisverband Bodensee 130.000 Euro in Einzeltranchen aus der Schweiz bekommen, das Geld war laut Verwendungszweck für den Wahlkampf von Alice Weidel bestimmt. Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt daher gegen Weidel und andere Mitglieder des Kreisverbands wegen möglichen Verstößen gegen das Parteiengesetz. Zuletzt wurde bekannt, dass offenbar einige der Spendernamen, die die AfD dazu den Behörden übergeben hatte, falsch waren.