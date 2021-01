Ärger um Impf-Termine: Verantwortung lässt sich nicht abgeben

Das Corona-Virus hat die Welt im Griff. Die Nerven liegen blank. Für medizinisches Personal gibt es keine Verschnaufpause mehr. Menschen sterben. So schnell als möglich müssen nun Bürger gegen das Virus geimpft werden. Und zwar unbürokratisch, sodass allen voran ältere Menschen nicht noch erschwert wird, einen lebenswichtigen Impftermin zu bekommen.

Das zu organisieren, liegt in staatlicher Verantwortung, die ebenso wichtig ist wie eine freie Presse, deren dickstes Pfund und Verantwortung die glaubwürdige Nachricht ist. Eine Verantwortung, die man nicht abgeben kann.

Wie viele Impftermine bis wann verfügbar sind, ist die Gretchenfrage. Die Antwort darauf ändert sich minütlich. Wer trägt also Schuld dafür, dass viele Menschen keinen Termin mehr bekommen haben?

+++Die Corona-Krise auf der Ostalb+++

Einer, keiner, jeder? Hat die Presse etwas zu spät veröffentlicht? Kann das Landratsamt die Informationspflicht abgeben? Eine konkrete Antwort darauf ist schwer zu finden, zumal Schuldzuweisungen niemandem weiterhelfen, schon gar nicht denjenigen, die nun dringend einen Impftermin benötigen. Die Kritik an sich ist jedoch genau richtig.

Sie zeigt den verantwortlichen Stellen, wo dringend nachgebessert werden muss. Nämlich an der Impfstoffversorgung, an der katastrophalen Vergabepraxis sowie der Zahl der Impftermine und an der Kommunikation mit den Bürgern.

Es ist entsetzlich, was das Virus angerichtet hat. In den Krankenhäusern sterben Menschen an der Infektion. Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger auf den Isolier- und Intensivstationen tun das Menschenmögliche, um Patienten zu retten. Draußen kämpfen ganze Wirtschaftszweige ums Überleben. Wer kann, hält sich mit Kurzarbeit über Wasser.

Für alle ist diese Situation schwierig, für die Gesellschaft eine Zerreißprobe, für die Branchen der kritischen Infrastruktur mit Medien und Verwaltung der Ernstfall, den man nie für möglich gehalten hätte. Gerade letztere tragen eine Verantwortung, derer sie sich immer wieder aufs Neue bewusst werden müssen, um daraus die Kraft zu schöpfen, ständig, besonders in dieser gefährlichen Corona-Pandemie, schnelle Lösungen zu finden. Für eine funktionierende Gesellschaft. Zum Wohle der Bürger.