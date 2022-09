Äpfel und Co.: Kleiner, süßer – und ganz viele

Der trockene Sommer hat seine Spuren auch auf den Streuobstwiesen und am Apfelbaum im Garten hinterlassen. Viele Bäume hängen voller Äpfel und Birnen. Aber die Früchte sind deutlich kleiner als in einem „normalen“ Jahr. Und das Obst ist deutlich früher reif. Deshalb sind schon seit einiger Zeit die Pressen der Mostereien angelaufen – auch früher wie üblich. Die Trockenheit sorgte zudem für mehr Schädlinge.

Schon am 20. August hat Robert Zeller vom Haldenhof in Hofen mit dem Mosten begonnen – „sehr viel früher wie sonst“, wie er sagt. Der Start in den Frühling, erklärt er, sei eigentlich gut gewesen. Es gab reichlich Regen, die Temperatur passte, die Blüte war sehr gut. Dann kam der heiße und trockene Sommer. Schon im Juli warfen die Bäume teilweise ihre Früchte ab. Das ist ein Selbsterhaltungstrieb, der Baum schaltet quasi in den Notfall-Modus. Nun sind die Früchte wegen des fehlenden Regens im Sommer kleiner. Und das mache einiges aus, rechnet Zeller vor: Ein Zentimeter weniger Durchmesser bedeutet 30 Prozent weniger Obstmasse. Was heißt, dass beim Obstklauben auch weniger zusammenkommt. Andererseits sind die Früchte schon jetzt süßer wie üblich. Über 55 Oechslegrad hat Zeller schon gemessen – die Maßeinheit gibt den Zuckergehalt im Most an.

Wer Äpfel bei Robert Zeller auf dem Haldenhof abliefert, bekommt zehn Euro pro Doppelzentner (100 Kilogramm), für sortenreines Obst wie Boskop, Gewürzluike oder Bittenfelder 15 beziehungsweise 20 Euro. Am Haldenhof werden sie beispielsweise zum „Ostalb-Secco“ veredelt. Auch Cider stellt Zeller her, neben dem Apfelsaft, den es in etlichen Variationen gibt. Und klassischen schwäbischen Most produziert er natürlich auch. Leider, so sagt Zeller, komme momentan aber noch zu wenig Obst bei ihm an.

Dass viele Bäume voll mit Äpfel und Birnen sind, bestätigt auch Christiane Karger, die Kreisfachberaterin für Obst- und Gartenbau im Landratsamt. Allerdings gebe es hier große Unterschiede, das liege an den unterschiedlichen Blütezeiten der verschiedenen Sorten, die ziemlich variieren. Je nachdem, welcher Baum wo und wann geblüht hat, wurde er gut oder weniger gut bestäubt. Deshalb gibt es auch Exemplare, an denen eine sehr überschaubare Zahl an Äpfeln und Birnen hängt. Auch Karger hat beobachtet, dass wegen des Wassermangels viele Bäume im Sommer ihre Früchte abgeworfen haben und dass die, die jetzt an den Bäumen hängen, deutlich kleiner sind.

Und der warme, regenarme Sommer sorgte auch für mehr Schädlinge. Der Apfelwickler beispielsweise habe „eine richtige Party gefeiert“. Der Falter beziehungsweise Schmetterling bildet zwei Generationen im Jahr aus. Die erste fliegt vor allem im Mai und Juni, die zweite Generation im August und September. Richtig wohl fühlt sich der Apfelwickler während der Dämmerung an lauen, windstillen Abenden. Die weiblichen Falter legen 30 bis 60 Eier auf den Früchten oder den Blättern ab, daraus entwickeln sich die Larven und die Raupen.

Auch Zwetschgen gibt es an vielen Bäumen dieses Jahr jede Menge. Die sind in diesem Jahr auch häufiger von einem Schädling betroffen. Vom Pflaumenwickler, dem Pendant zum Apfelwickler. Karger rät auf jeden Fall, das Obst im Garten zu sammeln – „eigener Saft schmeckt mega“. Und sie empfiehlt, auf jeden Fall das Fallobst nicht liegen zu lassen. Denn darin überwintert der Apfelwickler und im nächsten Jahr könnte sich die Zahl der Schädlinge dann „hochschaukeln.“