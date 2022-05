Änderungen beim Montagstreff für Ukrainer im Bürgerspital

Kaum ist es 12 Uhr und schon kommen am Montag die ersten ukrainischen Flüchtlinge die Treppe nach oben in den Speiseraum der Begegnungsstätte Bürgerspital. Seit 28. März findet hier der Montagstreff der Ukrainehilfe statt. Dort bekommen die Geflüchteten ein Mittagessen und haben die Möglichkeit, sich auszutauschen. Für die Kinder gibt es eine Kinderbetreuung in den oberen Stockwerken des Hauses.

Am Montag hat Oberbürgermeister Frederick Brütting den Montagstreff besucht. Er zeigte sich erfreut, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. „Das ist eine schwierige Zeit für sie. Wir hoffen aber diese Zeit für sie so gut wie möglich zu gestalten.“ Seine Rede wurde von Anton Link, einem ehrenamtlichen Übersetzer, ins Ukrainische übersetzt.

Federführend für den Montagstreff zuständig ist die Leiterin der Begegnungsstätte Susanne Traub. „Das Angebot wird sehr gut angenommen. Jedes Mal kommen mehr Menschen.“ Vor Ort sei auch eine Psychologin, die mit einer angemeldeten Gruppe von 20 Frauen Kriseninterventionsgespräche führt.

Für die Kinder gebe es nach dem Essen die Möglichkeit, bis 16 Uhr im oberen Stockwerk zu spielen. Betreut werden sie von ehrenamtlichen Helfern und zwei ukrainischen Erzieherinnen. Eine davon ist Yuliya Viber. Die 34-Jährige arbeitet schon seit zehn Jahren als Erzieherin in der Ukraine und ist seit 7. März in Aalen. Ursprünglich stammt sie aus Charkiw. In Aalen ist sie bei Freunden aus Charkiw untergekommen und betreut mit den anderen Helfern beim Montagstreff um die 20 Kinder.

In der nächsten Woche wird sich allerdings einiges ändern, sagt Traub. Geflüchtete können dann mittwochs und donnerstags von 12 bis 13.30 Uhr zum Mittagessen kommen. Der Ansturm auf den gut besuchten Montagstermin werde so auf die beiden Tage verteilt. Dadurch sollen die ehrenamtlichen Helfer und das Küchenteam entlastet werden.

Auch die Betreuung der ukrainische Kinder werde neu geregelt. Ab nächster Woche werde es diese an drei Tagen vormittags geben. Eine Gruppe gebe es in Aalen im „Kinderstübchen“ des Kinderschutzbunds und die andere in der Braunenbergschule in Wasseralfingen.

Das Bürgerspital bleibe aber trotzdem Dreh- und Angelpunkt für die Ukrainehilfe.„Der Austausch hier vor Ort ist sehr wichtig. Hier können die Geflüchteten alle Fragen loswerden statt von Amt zu Amt zu rennen“, sagt Traub. Viele von ihnen würden gerne arbeiten, einer habe bereits diese Woche ein Bewerbungsgespräch.

Zurzeit arbeiten neun Ehrenamtliche in der Begegnungsstätte bei der Ukrainehilfe. Das Essen wird ausschließlich über Spenden finanziert.