Rund drei Stunden haben ein 78-Jähriger und seine 71-jährige Ehefrau am Donnerstagvormittag in einem Aufzug im Möwenweg verbringen müssen, ehe sie durch die Feuerwehr befreit werden konnten. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, hatte ein technischer Defekt den Aufzug in dem Gebäude lahmgelegt. Das Paar wurde im Anschluss durch die Besatzung eines Rettungswagens betreut.