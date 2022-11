Adventszeit in Aalen: mit Weihnachtsmärkten und Musik

Nach der zweijährigen Corona-Pause gibt es in Aalen in diesem Jahr viele Möglichkeiten, sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen.

Den Auftakt bildet ab Montag, 21. November, das Aalener Weihnachtsland auf dem Spritzenhausplatz. Bis zum 23. Dezember locken täglich von 11 bis 20 Uhr mehr als 20 Stände mit Klassikern wie Punsch, Glühwein und Bratwurst, aber auch italienischen Spezialitäten, Flammkuchen und anderen Leckereien. In mehreren Hütten wird Kunsthandwerk angeboten.

Am ersten Adventswochenende von 25. bis 27. November öffnet das Schloss Fachsenfeld seine Pforten. Beim traditionellen Schlossadvent bieten mehr als 25 Kunsthandwerker ihre Waren an. Eine gute Gelegenheit, ein Weihnachtsgeschenk zu finden. Von Keramik über besondere Schmuckstücke, Filzartikel, Kunstwerke aus Treibholz und Christbaumkugeln bis hin zu handgefertigten Messern ist alles dabei. Der stimmungsvoll beleuchtete Schlosshof ist am Freitag, 25., von 17 bis 21 Uhr, am Samstag, 26., von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtlich wird es in Fachsenfeld auch amSonntag, 4. Dezember. Vor dem Rathaus findet von 15.30 bis 22.30 Uhr der Weihnachtszauber am Dorfplatz statt.

Rund um den Wasserturm in Dewangen ist am Samstag, 26. November, der Dewanger Weihnachtsmarkt aufgebaut. Von 15 bis 22 Uhr gibt es Glühwein, weihnachtliche Leckereien und ab 16 Uhr einen Besuch vom Nikolaus.

In Waldhausen trifft man sich am Samstag, 3. Dezember, ab 14 Uhr beim Pommes‘ Wirtschäftle. Ab 16 Uhr sorgt der Musikverein Waldhausen für weihnachtliche Musikuntermalung, und um 16.45 Uhr bringt der Nikolaus für die Kinder eine Überraschung mit. Die Freiwillige Feuerwehr Ebnat/Waldhausen wird außerdem mit einem Feuerwehrauto vor Ort sein.

Ein Weihnachtsmarkt besonderer Art erwartet die Besucher im „Tiefen Stollen“ in Wasseralfingen. Das Besucherbergwerk hat vom Donnerstag, 1., bis Sonntag, 4. Dezember, für seinen Weihnachtsmarkt unter Tage geöffnet. Am Donnerstag und Freitag kann man von 14 bis 21 Uhr, am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr einfahren und die Weihnachtsatmosphäre im ehemaligen Bergwerk erleben. Der Eintritt beträgt 6 Euro, für Jugendliche von zwölf bis 16 Jahren 3 Euro, für Kinder bis zwölf Jahren ist er frei.

Es wird empfohlen, den kostenlosen Pendelbusverkehr in Anspruch zu nehmen. Die Busse starten am Parkplatz beim Hundesportverein und vom Stefansplatz in Wasseralfingen. Eine Stunde vor Schließung des Stollens ist die letzte Einfahrt.

Adventskonzerte

Die Adventszeit in Aalen hat auch musikalisch viel zu bieten. Am Sonntag, 27. November, findet das Adventskonzert des Städtischen Orchesters in der Salvatorkirche statt. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt kostet 10 Euro und ermäßigt 7 Euro. Der Erlös kommt dem Verein „Aalener Tafel-Kocherladen“ zugute.

Das Aalener Sinfonieorchester spielt am Samstag, 10. Dezember, um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche. Am Sonntag, 11. Dezember, ist es mit zwei Konzerten im Aalener Rathaus zu Gast. Um 15 Uhr mit dem Familienkonzert speziell für Kinder und Jugendliche und um 17 Uhr mit dem längeren Adventskonzert. Der Eintritt für alle Vorstellungen ist frei.

Am Samstag, 17. Dezember, führt die Aalener Kantorei in der Stadtkirche das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach auf. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.