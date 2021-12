Adventsweg begleitet Familien durch die Vorweihnachtszeit

In Hofherrnweiler ist am Sonntag der Adventsweg mit vielen Überraschungen für Familien gestartet. Los ging’s in der Bonifatiuskirche, denn hier warten die gepackten Tüten auf die gespannten Kinder.

Auf einer Schatzkarte leiten Sterne den Weg rund um den Schradenberg, durch den Spitalwald und zurück zur Bonifatiuskirche. Hier muss als letzte Station die Krippe dekoriert und der Weihnachtsbaum geschmückt werden. Unterwegs gibt es viel zu entdecken und natürlich sehr viele Mitmachstationen. Außerdem stehen wieder die großen Engelsflügel bereit, die zu einem tollen Weihnachtsfoto einladen.

„Es ist bereits der vierte Weg, den wir gemeinsam organisieren“, freut sich Heike Brucker. Gemeinsam mit Steffi Burgstahler, Martina Meinert, Maren Rieger, Hans-Christian Richter und Pastoralreferent Wolfgang Fimpel wurden bereits der Krippen-, der Faschings- und der Osterweg vorbereitet. „Die Pandemie bringt viele kreative Formen hervor, den Glauben erlebbar zu machen. Es ist toll, dass unsere Wege so gut angenommen werden“, so das Familienwege-Team. Über 200 Familien hätten sich jedes Mal eine Tüte geholt und seien rund um Hofherrnweiler und Unterrombach spaziert. Eine schöne Aktion der Katholischen Kirchengemeinde Aalen, zu der alle eingeladen sind mitzumachen. „Man muss nicht katholisch sein und man muss nicht mal an Gott glauben, um Freude auf dem Adventsweg zu haben. Es ist auch einfach eine schöne Möglichkeit Zeit mit der Familie an der frischen Luft zu verbringen“, so Brucker. Und wenn der Weg dann noch Lust mache, Gott besser kennen zu lernen und man etwas mehr über die Adventszeit wisse, freue sich das ganze Team darüber.