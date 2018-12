Adventsstimmung in der „Scala von Aalen“

Auch beim 34. Adventskonzert ist das Treppenhaus des Aalener Landratsamts auf drei Stockwerken wieder zur Tribüne, zum Logenplatz und zum Klangkörper für ein wohlklingendes und beeindruckendes Hörerlebnis geworden. Es war für alle etwas dabei über und unter dem großen Adventskranz mit der zweiten brennenden Kerze: stimmungsvolle Gospels, die von Saxofonen begleitete Schlittenfahrt, swingende Weihnachtskekse und der orchestrale „Spirit of Christmas“ von der SHW-Bergkapelle. Der Traditionsverein spielte zum ersten Mal beim Adventskonzert im Landratsamt in dessen Treppenhaus, das der Landrat gar „die Scala von Aalen“ nannte.

Ein besonders schönes Adventskonzert hatten die Chöre und Kapellen den vielen Gästen im Landratsamt beschert, bei dem schnell alle Plätze besetzt waren. Begonnen hatte CHORazon, der Gospelchor der evangelischen Kirchengemeinde Aalen (Leitung Katharina Huber) mit dem Herzen nicht nur im Namen, sondern auch in den Stimmen. Mit „Macht hoch die Tür“ begannen sie ganz klassisch, sangen vom Fest der Liebe und vergaßen nicht den Blick zu dem Menschen auf der Welt, die weniger Glück hatten – „Do they know it’s Christmas time“, der bekannte Benefiz-Song der „Band Aid“ aus dem Jahr 1984.

Swingende Weihnachtskekse

Temperamentvoll und südamerikanisch grüßte das Saxofon-Ensemble des Musikvereins Holzhausen (Leitung Peter Rott) mit „Feliz Navidad“, dem rotnasigen Rentier Rudolph oder dem „Winter Wonderland“. Die Jüngsten am Sonntagnachmittag, der Schulchor Tiramisu der Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd unter der Leitung von Heike Bareiß, wünschten fröhlich und besonders für die älteren Gäste besonders berührend „Merry Christmas allseits“, sangen „Im Schein der Kerzen“ und verteilten swingende „Weihnachtskekse“. Vor dem gemeinsamen „O du Fröhliche“ hatte die SHW-Bergkapelle mit ihrem Dirigenten Günter Martin Kost brilliert – unter anderem mit „Panis Angelicus“ und der „Deutschen Weihnacht“.

Vor dem Konzert hatte Landrat Klaus Pavel schon aufs scheidende Jahr zurückgeblickt. Viel sei passiert in der Welt, im Ostalbkreis und in seinen Städten und Gemeinden. Dank der guten Wirtschaft liege die Arbeitslosenquote bei rekordverdächtigen 2,6 Prozent, die Steuereinnahmen sprudelten. Dann eröffnete er das Adventskonzert – eben in der Scala von Aalen und nicht in der von Mailand.