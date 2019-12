Adventsfeier zum Dank an die Helferinnen und Helfer der Nachbarschaftshilfe

Der große Saal im Salvatorheim ist schier aus allen Nähten geplatzt. Die katholische Gesamtkirchengemeinde Aalen hat sich in einer großen adventlichen Feier bei ihren zahlreichen Helferinnen und Helfern bedankt. Sie betreuen in der organisierten Nachbarschaftshilfe über 450 Menschen in Aalen.

Mit adventlichen und weihnachtlichen Weisen verlieh das Ensemble „CantAAmo“ der Feier Flair und Festlichkeit. Die beiden Leiterinnen Dorothea Kienle (Salvator und St. Bonifatius) und Birgit Simon (St. Maria) informierten über das Leben des hl. Nikolaus, des großen Patrons der Nächstenliebe, und über die vielfältige Tätigkeit der Nachbarschaftshilfe.

„Wir möchten Ihnen im Namen der katholischen Gesamtkirchengemeinde Danke sagen für den wichtigen Dienst, den Sie unter der Trägerschaft der Kirche tagtäglich ausüben“, betonte Birgit Simon. „Sie ermöglichen es, daß hilfsbedürftige Menschen länger selbstbestimmt in ihrer vertrauten Umgebung bleiben dürfen und erfüllen ihnen damit einen ihrer größten Wünsche“.

Prognosen sagen voraus, zitierte Simon, dass im Jahr 2030 jeder siebte Bürger auf Unterstützung im Alltag angewiesen sei. Deshalb schloß sie dem Dank die Bitte an: „Bleiben Sie unserer Organisation treu!“ Simon lobte das Engagement und das Bildungsinteresse der Helfergemeinschaft. Das zeige die starke Resonanz auf über 40 angebotene Treffen und Bildungsveranstaltungen in diesem Jahr.

Mit Rosen und Dankesworten von Pfarrer Wolfgang Sedlmeier geehrt wurden langjährige Helferinnen und Helfer: Für fünf Jahre Walter Jedlika, Birgit Rück, Anastasia Schmidt, Julia Sturm, Christina Baka, Ulrike Schäfer Kluge, Sasikala Chandrathas, Margarete Müller und Valentin Simon. – Für zehn Jahre Heiderose Abele, Katharina Kubitza, Chitra Victor, Ursula Fleischle, Theresia Bamberg und Renate Köhle. – Für 15 Jahre Violet Valenteena Micorsingham und Marion Kohnle. – Für 20 Jahre Ingrid Haschka und Andrea Schmidt.

Der hl. Nikolaus (Diakon Michael Junge) spendete den Geehrten seinen Segen. Die gemeinsamen Advents- und Weihnachtslieder begleitete das Duo von Martin Kronberger. Die Küche erfreute die rund 150 Helferinnen und Helfer mit einem phänomenalen Abendessen, dreierlei Suppen und ein köstliches Dessert.