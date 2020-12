Adventsandachten mitten in der Stadt

Die evangelische Kirchengemeinde Aalen lädt in dieser Adventszeit zu Andachten und Gottesdiensten ein unter er Überschrift „Ankommen im Advent“. Den Anfang machte Pfarrer Bernhard Richter am 1. Dezember vor dem Turm der Stadtkirche. Da nicht gesungen werden darf, spielten Bläser des Posaunenchores unter Leitung von Wolfgang Böttiger adventliche Choräle.

Nach einem kurzen Impuls von Pfarrer Richter wurden Teelichter stimmungsvoll zu einem Kreuz gestellt, Zeichen dafür, dass ein Besuch mit Namen Jesus nicht nur Zustimmung, sondern auch Ablehnung erfahren hat. Mit einem gemeinsamen Gebet und dem Segen endete die kleine Andacht vor der Stadtkirche.

Die nächste Andacht findet am Donnerstag, 3. Dezember, um 17 Uhr im Hof des Samariterstiftes statt, eine weitere am Freitag, 4. Dezember, um 17 Uhr auf dem Spritzenhausplatz an der Krippe der Ellenberger Künstlerin Hildegard Diemer.