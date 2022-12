Advent in Unterrombach: Der Posaunenchor spielt an der Weihnachtskrippe

Rechtzeitig zum ersten Advent haben die Maibaumfeunde Unterrombach eine lebensgroße Krippe aufgebaut. Schon seit einigen Jahren stellen die Maibaumfreunde am „scharfen Eck“ in Unterrombach gegenüber vom Bikertreff Castell einen Weihnachstbaum auf. Im vergangenen Jahr reifte der Entschluss, doch zusätzlich eine Krippe zu bauen. In vielen Arbeitsstunden enstand jetzt auf dem Hof von Bauer Schermayer ein kleiner Stadel aus Holz. Die lebensgroßen Krippenfiguren wurden aus Metall herausgelasert.

Am vergangenen zweiten Advent stattete der Posaunenchor der evangelischen Kichengemeinde Unterrombach der Krippe am frühen Abend einen Besuch ab. Die rund 20 Musiker und Musikerinnen spielten unter der Leitung von Heidrun Meiswinkel kirchliche und weltliche Lieder passend zum Advent und zur Vorweihnachtszeit. Viele Bewohner und vor allem viele Kinder aus der Weststadt hatten sich rund um die Krippe versammelt und sparten nicht mit Applaus. Gegenüber wurde am Bikertreff Castell von der Wirtsfamilie Vogel Glühwein und Leckeres vom Grill angeboten. Eine Besucherin fasste den gelungenen Abend passend zusammen: „Es ist so schön, dass sich die Rombacher Maibaumfreunde immer so viel Mühe geben und das auch bei uns in der Weststadt was los ist.“