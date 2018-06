Adrian, Fischer, Landgraf oder Kuhn

Um den Nachwuchs muss sich die Aalener Sportstadt keine Sorgen machen. Auch hier ist die Stadt breit aufgestellt.

Hier sind die Nominierten zum besten Aalener Nachwuchssportler sind: Sie kämpfen um bessere Trainingsmöglichkeiten und was hilft da mehr als erfolgreiche Sportler. Moritz Kuhn ist einer der den Funsportverein aus Aalen perfekt in Szene setzt. Daher darf er auch in der Liste zur Auswahl des Aalener Nachwuchssportler des Jahres nicht fehlen: Der 11 Jahre alte BMX-Fahrer aus Aalen blickt auf eine sehr erfolgreiche Saison zurück und zeigt, dass die Trendsportart auch in Aalen einen immer größeren Stellenwert bekommt.

Seine Erfolge in 2017: 1. Platz BMX-Männle Freestyle Contest in Tuttlingen U 14; 2. Platz Stock Session Freestyle 2017 in Stuttgart U 14; 2. Platz Freestyle Contest in der Reithalle Ulm U 12; 2. Platz Riverside Games Pumptrack in Schorndorf U 14; 2. Platz 5. Valley Contest Freestyle in Geislingen U 15; 3. Platz Intern. Contest Freestyle in Flensburg U 12.

Michelle Fischer:

Die 14 Jahre alte Aalener Leichtathletin starten im Weitsprung für die LSG Aalen und sorgte dort für einen echten Hingucker bei den württembergischen Meisterschaften. Damit rechtfertigte sie ihre Nominierung für die Aalener Sportlerwahl.

Ihr Erfolge im abgelaufenen Jahr: Württembergische Meisterschaft im Weitsprung.

Marwin Landgraf:

Der 16 Jahre alte Aalener Nachwuchssportler macht Karate bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und das bereits durchaus schon sehr erfolgreich.

Sein Erfolg im vergangenen Sportjahr 2017: Deutsche Meisterschaft in Kumite/Nachwuchs.

Leonie Adrian:

Die 17 Jahre alte Aalenerin startet mit ihrem Hund „Nouk“ für den Verein der Hundesportfreunde in Aalen und zeigte im vergangenen Jahr bereits vielversprechende Ansätze für die kommenden Jahre.

Ihre Erfolge in 2017: Deutsche Meisterschaft im 5000 Meter-Geländelauf des dhv und VDH mit Hund „Nouk“