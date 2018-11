Adonia Musical „Herzschlag“ begeistert Besucher

Autofahrer im östlichen Landkreis Biberach können bald aufatmen. Denn in diesen Tagen ist bei zwei zentralen Baustellen der Endspurt eingeläutet worden. So haben Arbeiter den neuen Kreisverkehr in Ochsenhausen und die Gutenzeller Straße in Kirchberg asphaltiert. Ein Ende der großen Umleitungen, die auch Anwohner zunehmend belasten, wird damit absehbar.

Noch einen Monat, dann ist es geschafft: Der Kreisel im Zentrum von Ochsenhausen macht große Fortschritte.