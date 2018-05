Adelmannsfelden watscht Kerkingen ab

Das war eine deutliche Angelegenheit. Die Fußballer aus Adelmannsfelden klettern auf den dritten Tabellenplatz und schnuppern nach dem 5:1-Sieg über Kerkingen zumindest am Relegationsplatz. In der Bezirksliga unterlag Lorch Neuler mit 2:4.

Bezirksliga:

SF Lorch - TV Neuler 2:4 (0:2). Tore: 0:1 Fuchs (33.), 0:2 Dörrer (36.), 1:2 Geiger (64.), 2:2 Gioacchino Colletti (76.), 2:3 Jonas Pflieger (82.), 2:4 Felix Schüll (88.). Nach einer recht gleichwertig verlaufenen ersten halben Stunde, in der es munter hin und her ging, konnte sich Neuler spürbar steigern und leichte Vorteile erspielen. Die Belohnung folgte prompt, zwei Treffer verhalfen zur verdienten Halbzeitführung. Im zweiten Durchgang herrschte zunächst viel Leerlauf, ehe die Hausherren so nach und nach die Initiative übernahmen und nach 64 Minuten auf 1:2 verkürzen konnten. Die Sportfreunde waren zurück im Spiel und blieben am Drücker. Dennoch musste man sich bis zur 79. Minute gedulden, ehe Spielertrainer Gioacchino Colletti den 2:2-Gleichstand herstellen konnte. Nun sprach vieles für die Lorcher, doch der TVN meldete sich noch einmal zurück und sicherte sich mit zwei Treffern die letztlich nicht unverdienten drei Punkte.

Kreisliga A I:

TV Herlikofen - Essingen II 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Ziesel (3.), 2:0 Schön (21.), 3:0 Stegmaier (75.), 3:1 Brunnhuber (90. + 3). Die Gastgeber diktierten das Geschehen von Beginn an und konnten sich dafür schon in der dritten Minute mit dem Führungstreffer belohnen. Nach gut 20 Minuten legte Schön das 2:0 nach. Dieser Halbzeitvorsprung ging in Ordnung, konnte Essingen II doch in der Offensive nur wenig Akzente setzen. Dies änderte sich nach der Pause, waren es fortan doch die Gäste, die die Schlagzahl erhöhten und Druck machten. Aber Essingen II kam in der Nachspielzeit nur noch zum 1:3.

Kreisliga A II: Rosenberg – Bopfingen 1:6 (1:2). Tore: Keine weiteren Angaben.

Wört – Westhausen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 (38.) S. Schmid, 1:1 (67./FE) S. Lingel. Wört war in der ersten Halbzeit zu passiv und Westhausen ging nicht unverdient in Führung. Nach der Pause wurden die Gastgeber aber stärker und konnten durch einen Foulelfmeter ausgleichen. Nun gab es Chancen auf beiden Seiten doch letztlich blieb es bei einem gerechten Unentschieden. Res: 1:0.

Pfahlheim – Stödtlen 0:0. Stödtlen investierte mehr fürs Spiel und war bissiger. Chancen gab es aber auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit drängte der Gast auf die Führung, doch die Heimelf verteidigte gut. Ein unentschieden mit dem beide Teams leben konnten.

Röhlingen - Tannhausen 1:2 (0:1), Tore: 0:1 Lechner (44.), 1:1 Schilk (47.), 1:2 Ganzenmüller (68.). Keine weiteren Angaben.

Kerkingen – Adelmannsfelden 1:5 (1:3). Tore: 0:1 Boll (14.), 1:1 Leib A. (15.), 1:2 Kugler (27.), 1:3 Stock (38.), 1:4 Stock (51.), 1:5 Boll (73.). Von Anfang an spielten beide Mannschaften sehr offensiv und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Der Unterschied an diesem Abend war eine sehr effektive Chancenauswertung bei den Gästen. Kurz vor der Pause hatte Kerkingen nochmals eine gute Phase, nur ein weiterer Treffer wollte nicht gelingen. Nach dem 1:4 war das Spiel gelaufen und die Gäste spielten die Partie souverän zu Ende. Reserven 1:1.

Ellenberg - Dorfmerkingen II 1:0 (0:0). Tor: 1:0 J. Müller (58.). In einer ansehnlichen Partie hatte der VfB von Beginn an mehr vom Spiel, konnte sich aber in der ersten Halbzeit gegen gut stehende Gäste aus Dorfmerkingen kaum Torchancen herausspielen. In der zweiten Hälfte der Partie wurden die Bemühungen der Hausherren belohnt und sie gingen verdient in Führung. In der Folgezeit verpasste es der VfB den Sack zuzumachen, obwohl er mehrfach die Gelegenheit dazu hatte. So blieb es spannend bis zum Schlusspfiff. Alles in allem ein verdienter Sieg des VfB gegen engagiert agierende Gäste.

Nordh.-Zipplingen – DJK-SG Schwabsberg-Buch 2:0 (1:0). Tore: Humpf (31.), 2:0 M. Roder (86.). Jetzt wird es richtig eng für die DJK aus Rainau. Im so wichtigen Duell hatten die Mannschaft aus Schwabsberg-Buch am Ende das Nachsehen.

Kreisliga A III: AC Milan Heidenheim - SGM Königsbr./Oberkochen 3:2 (1:2). Tore: 0:1 Mager (2.), 0:2 Geissler (13.), 1:2 Riek (16.), 2:2 Hannemann (58.), 3:2 Riek (90.). Bes. Vork.: 40. Gelb Rote Karte für SGM, 57. Rote Karte für AC. Keine weiteren Angaben.

TSV Gussenstadt - FC Härtsfeld 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Rothofer (4.), 2:0 May (57.), 3:0 Rothofer (76.), 3:1 Trittel (86.). Keine weiteren Angaben.

Kreisliga B IV: Elchingen – Ohmenheim 5:1 (3:0). Tore: 1:0, 2:0, 4:0 Minder (8., 38., 56.), 3:0 Rauwolf (44.), 5:0 Gold (58.), 5:1 Schwarz (FE., 64.). Im Derby gegen den RVO ließ der SVE nichts anbrennen und überzeugte mit einer sehr guten geschlossenen Mannschaftsleistung. Gegen den am heutigen Tag überraschend schwachen Gegner wäre durch Ausnutzen der vielen ausgelassenen Tormöglichkeiten sogar ein höherer Sieg machbar gewesen. Der verdiente Sieg ging somit auch in dieser Höhe völlig in Ordnung. Reserven: 3:1.

Zöbingen - Ebnat II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Szautner (27.), 1:1 Schurr (ET., 67.). Der FSV verteilte in der Anfangsphase Geschenke, die der SV Ebnat in Form von der 1:0-Führung gerne annahm. In der zweiten Halbzeit legten die Hausherren einen Gang zu und erzielten den verdienten Ausgleichstreffer. Zöbingen konnte sein Großchancen nicht nutzen, sodass am Ende das Spiel verdient unentschieden endete.

Riesbürg – Unterkochen II 2:3 (0:3). Tore: 0:1 Sievers (10.), 0:2 Feuchter (22.), 0:3 Kaiser (41.), 1:3 Berg (85.), 2:3 Rieß (87.). Nach schwacher Leistung der SG mit haarsträubenden Abwehrfehlern in der ersten Hälfte nutzten die Gäste drei Chancen zur verdienten Halbzeitführung. Im zweiten Abschnitt war es dann nur noch ein Spiel auf das Tor der Unterkochener. Mehr als der Anschlusstreffer wollte den Gastgebern aber trotz einer Vielzahl an Torchancen nicht mehr gelingen.

Kösingen – Schloßberg 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Aubele (27.). Keine weiteren Angaben.