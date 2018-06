Adelmannsfelden gewinnt die Lotterie um Rang zwei

Der TSV Adelmannsfelden hat es geschafft. Die TSVler gewannen am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A II das Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz - und das souverän mit einem 5:0-Sieg gegen den SV Kerkingen. Der VfB Ellenberg rettete sich mit einem Auswärtssieg.

Kreisliga A I:

Essingen II – Straßdorf 0:0. Der TSV II hätte den Klassenverbleib aus eigener Kraft schaffen können. Die Hausherren traten aber zu vorsichtig auf und konnten kaum Akzente setzen. Die Straßdorfer wollten die Gastgeber kommen lassen, schließlich ging es für sie um nichts mehr. Durch das 0:0 muss der TSV Essingen II nun in die Relegation.

Göggingen – Hofherrnw. II 1:3 (1:2). Tore: 1:0 Hägele (7.), 1:1 Miske (29.), 1:2 Weiland (45. + 2), 1:3 M. Melzer (56.). Die Hausherren agierten zunächst engagierter und hätten höher als 1:0 führen können. Der Tabellenzweite drehte noch vor der Pause das Spiel. In der zweiten Halbzeit flachte das Spiel ab, die TSG-Reserve legte noch nach.

Kreisliga A II: Bopfingen – Rosenberg 6:3 (4:0). Tore: 1:0, 3:0, 4:0, 6:3 alle Colletti (12., 44., 45., 90.), 2:0 R. Brunner (24.), 4:1 P. de Gruyter (62.), 4:2 Engelhard (73.), 5:2 R. Brunner (86.), 5:3 D. de Gruyter (88.). Bes. Vork.: TVB verschießt Foulelfmeter (54.). Die Partie war schon zur Halbzeit entschieden. Bopfingen versiebte einige hundertprozentige Torchancen, sonst wäre die Partie höher ausgegangen. Nach dem Zwischenstand in Adelmannsfelden war dann die Luft in der zweiten Halbzeit raus.

Westhausen – Wört 3:2 (3:2). Tore: 0:1 Heide (4.), 1:1 Dauser (FE., 16.), 2:1, 3:1 beide Frei (20., 31.), 3:2 Weidenbacher (41.). In einem offenen Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten, sahen die Fans und Zuschauer beider Mannschaften ein gutes Spiel. Reserven: 2:7.

Stödtlen – Pfahlheim 2:0 (2:0). Tore: 1:0 V. Konle (22.), 2:0 F. Sekler (40.). Es war insgesamt ein zerfahrenes Spiel. Pfahlheim nutzte seine Chancen clever und gewann daher nicht verdient mit 2:0.

Hüttlingen - SGM Union Wasseralfingen 1:1 (1:1). Tore: 1:0 T. Gold (FE., 32.), 1:1 C. Cuma (FE., 39.). In einem Saisonfinale, das an Dramatik nicht zu überbieten war, gab es am Ende keinen Sieger. Eine stattliche Zuschauerzahl sorgte für einen würdigen Rahmen. Man merkte den Mannschaften während des gesamten Spiel an, dass für beide viel auf dem Spiel stand. Mit je einem Elfmeter fielen die einzigen Tore, aus dem Spiel heraus waren Chancen Mangelware. Deshalb verließen die Gäste aus Wasseralfingen mit einem gerechten Unentschieden das Sportgelände in Hüttlingen.

Tannhausen – Röhlingen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 D. Hammele (23.), 2:0 D. Weißenburger (86.). Die Chancenverwertung der Heimelf ließ zu wünschen übrig. Somit kam dann auch Röhlingen zu der einen oder anderen Chance und traf auch zweimal das Aluminium.

Adelmannsfelden – Kerkingen 5:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 M. Bernlöhr (28.), 3:0 Bernecker (56.), 4:0 Boll (63.), 5:0 D. Hahn (81.). Das hat gepasst. Adelsmannsfelden feierte 900-jähriges Bestehen und der TSV sichert sich den Aufstiegsrelegationsplatz - und wie. Mit einer spielerisch überzeugenden Leistung vor 150 Zuschauern fegte der TSV die Kerkinger vom heimischen Platz. „Es ist gelaufen wie am Schnürchen“, freute sich TSV-Abteilungsleiter Jan Bernlöhr. Nur die Anfangsphase gestaltete sich noch ausgeglichen, doch später hätte das Spiel noch höher als 5:0 ausgehen können. In der Relegation trifft Adelsmannsfelden am Mittwoch um 18 Uhr in Dorfmerkingen zunächst auf den FV Burgberg (Zweiter der Staffel III). Vom Durchmarsch aus der B- in die Bezirksliga will Bernlöhr nichts hören. „Wir sind Underdog“, merkte der TSV-Fußballchef an. Reserven: 1:2.

Dorfmerkingen II - Ellenberg 0:1 (0:0). Tor: F. Knecht (83.). Ein sehr ausgeglichenes Spiel hat für Ellenberg das etwas glücklichere Ende.

DJK-SG Schwabsberg-Buch - Nordh.-Zipplingen 3:2 (1:0). Tore: 1:0 Fürst (12.), 2:0 Deis (49.), 2:1, 3:2 beide D. Roder (55., 81.), 3:1 Müller (64.). Nordhausen/Zipplingen versuchte nach dem 2:3-Anschlusstreffer noch einmal alles, doch es wurde eine Niederlage, die den Sturz auf den Abstiegsrelegation am Dienstag, 19. Juni in Kerkingen (18 Uhr, Gegner noch unbekannt) bedeutet. Die DJK-SG schließt die Saison nach einem verdienten Sieg auf einem einstelligen Tabellenplatz ab. Reserven: 3:1.

Kreisliga A III:

Härtsfeld – Söhnstetten 2:4 (1:1). Tore: 0:1, 2:4 beide Ramsperger (3., 81.), 1:1, 2:2 beide Raunecker (8., 58.), 1:2 Banzhaf (53.), 2:3 Eisenbarth (ET, 64.).

Königsbronn/Oberkochen - Schnaitheim II 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Kleinheinz (14.), 1:1 Pfitzer (69.), 1:2 Gessler (75.), 2:2 Mack (FE, 80.).