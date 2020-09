Ade Lachnummer, hallo Favoritenschreck

Der Corona-Fall auf einer Buden-Feier in Mietingen hat immer größere Auswirkungen. Dutzende Menschen sind inzwischen in Quarantäne.

Stark davon betroffen sind nun auch Kinder und Mitarbeiter eines Kindergartens in Dettingen an der Iller sowie eine Berufsschulklasse am Berufsschulzentrum in Biberach. Auch Fußballspiele am Wochenende fallen deshalb aus.

Der Fall zeigt eindrücklich, welche große Kreise eine einzelne Veranstaltung ziehen kann.