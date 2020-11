„Act for transformation“ erhält Qualitätssiegel

Die Aalener Organisation „Act for transformation“ hat für seine „Weltwärts“-Freiwilligendienste im In- und Ausland das Quifd-Qualitätssiegel erhalten. Ihr wurde eine gute administrative und pädagogische Begleitung der Freiwilligen im In- und Ausland sowie das in Corona-Zeiten einwandfrei funktionierende Krisenmangement wie beispielsweise zur Rückholung und Begleitung im März bescheinigt.

Trotz dieser freudigen Nachricht gestalten sich die Freiwilligendienste in Corona-Zeiten äußerst schwierig, wie der Projektverantwortliche Jürgen Menzelda mitteilt. Derzeit seien kaum Reisen in andere Länder möglich und die Bitschaften stellten derzeit keine Visa für diesen Zweck aus. Begründet werde dies mit „nicht notwendigen Reisen“, obwohl Geschäfts- und Studienvisa durchaus unter Auflagen ausgestellt würden. Für „Act for transformation“ ist dies nicht nachvollziehbar, da Freiwillige einen wichtigen Beitrag in diesen turbulenten Zeiten leisten.

Das zeige auch das Beispiel zweier Frauen, die jetzt nach einem Jahr auf andere Freiwilligenstellen wechseln und ihren Dienst verlängern. Fatima Tia aus dem Sudan wechselt zum Roten Kreuz und arbeitet in der Betreuung von älteren Menschen mit. Ketevan Chokoraia aus Georgien wechselt zur Caritas und in die Arbeit in der LEA Ellwangen bei der Flüchtlingserstaufnahme. Beide hätten derzeit kein Einreisevisum bekommen, doch da ihre Rückreise ebenfalls schwierig gewesen wäre, konnten sie für den Wechsel eine Visumsverlängerung erhalten, so die Organisation.

Dadurch, dass es derzeit diverse offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gebe, wie beispielsweise für Georgien, überlegten viele Freiwillige aufgrund der Ungewissheit ihren Freiwilligendienst abzusagen oder suchten sich Alternativen. Dies bedeute für die Entsendeorganisationen den Wegfall von Fördergeldern und gefährde die weitere Arbeit.

Seit diesem Jahr ist „Act for transformation“ auch als Partner beim österreichischen Auslandsdienst anerkannt und hat zwei österreichische Freiwillige, die im Caucasus Office in Tbilisi mitarbeiten. Österreich verfahre wesentlich unbürokratischer als Deutschland und überlasse es der Verantwortung der Freiwilligen, ob und wie sie in andere Länder ausreisen.