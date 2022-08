ACR: Mit neuem Trainer und drei Neuzugängen

Erster Heimkampf am 17. September in der Sechtahalle Röhlingen

Saisonstart am 10. September beim TSV Herbrechtingen

Die vergangene Saison ist bekanntlich schon zur Halbzeit aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen worden. Kein Verein musste absteigen, die Erst- und Zweitplatzierten durften aufsteigen. Erstmalig in der Vereinsgeschichte rang man aufgrund der Pandemie einen Kampf ohne Zuschauer. Ein sehr seltsames Gefühl in der sonst so vollgefüllten Sechtahalle, auf das man dieses Jahr sehr gerne verzichten würde. Der AC Röhlingen belegte zum Zeitpunkt des Abbruchs Platz acht, punktgleich mit dem Siebten und Sechsten. Das Ziel, Klassenerhalt wurde geschafft.

Dieses Jahr wird die Oberliga Württemberg nochmals attraktiver für den ACR. Der ungeschlagene Meister aus Ehningen stieg in die Regionalliga auf. Aus der Verbandsliga kommen mit dem SC Korb und dem TSV Herbrechtingen zwei sehr starke Aufsteiger in die Oberliga. Besonders auf den TSV Herbrechtingen freut man sich in Röhlingen. Ein weiterer Verein aus dem Bezirk III, der auch immer sehr großes Zuschauerinteresse verheißt.

Mit der KG Dewangen-Fachsenfeld, dem SV Ebersbach, dem TSV Herbrechtingen und dem AC Röhlingen stehen nun wieder vier Mannschaften aus dem Bezirk III in der Oberliga. Weitere vier Mannschaften kommen aus dem Großraum Stuttgart. Der SC Korb, die SG Weilimdorf, der TSV Musberg und der SV Fellbach. Der AV Sulgen aus dem Schwarzwald komplettiert die Liga.

Einen Favoriten auf den Titel auszumachen ist dieses Jahr schwer. Die Aufsteiger aus Herbrechtingen und Korb haben auf dem Transfermarkt sehr stark zugeschlagen und werden vorne erwartet. Die anderen Mannschaften haben sich ebenfalls punktuell verstärkt. So auch der ACR. Mit Patrick Sorg konnten die ACR-Verantwortlichen einen Coup landen. Zunächst nur als Ringer (71/75 griechisch) verpflichtet, füllt er mittlerweile auch das Traineramt aus und geht für den ACR nun als Ringertrainer auf Punktejagd. Der langjähriger Trainer Bernd Rettenmaier legte sein Amt aus beruflichen und zeitlichen Gründen nieder. Sorg kam aus der Regionalliga von der KG Baienfurt und bringt einen weiteren Sportler mit: Micheil Tsikovani wird die oberen Gewichtsklassen im freien Stil verstärken. Der dritte Neuzugang in den Röhlinger Reihen ist Erik Schweter. Er kommt vom KSV Unterelchingen und wird in den Gewichtsklassen 71/75 freistil auf die Matte gehen. Der ACR wird auch dieses Jahr um den Klassenerhalt kämpfen. Die Liga ist ausgeglichen und stark. Es ist kein Team dabei, das man von vorneherein als Abstiegskandidat bezeichnen könnte. Für die Zweite Mannschaft bleiben die Ziele, die gleichen wie im Vorjahr. Ein Platz von eins bis drei soll errungen werden und dies sollte nach dem Aufstieg des KSV Aalen auch möglich sein. Vor allem aber sollen die Ringer aus dem Jugendbereich zu den Aktiven herangeführt werden.