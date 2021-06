Nach dem tragischen Tod einer 16-Jährigen - Graffiti als Warnung vor Stromschlägen

„Don’t risk your life“ steht groß im Graffiti-Stil auf einer Wand bei der Skateranlage unter der Hochbrücke. Vor knapp einem Jahr war hier eine 16-Jährige durch einen Stromschlag aus der Bahnoberleitung ums Leben gekommen, nachdem sie auf einen Güterzug geklettert war.

Ein damals ebenfalls 16-Jähriger überlebte einen ähnlichen Vorfall ein Jahr zuvor bei den Reichsstädter Tagen knapp. So etwas soll sich nicht wiederholen. Nun wurde eine besondere Präventionsmaßnahme vorgestellt. Mit dabei ist die Bundes-und die Landespolizei.

Sich so einer Oberleitung mit ihren 15.000 Volt Spannung zu nähern, kann bereits ab zwei Metern tödlich enden. Zumindest aber mit lebensgefährlichen Verletzungen und Folgen fürs ganze Leben. Unter der Hochbrücke ist nun ein neues Graffiti-Kunstwerk entstanden. Auf einer eigens dafür aufgestellten Plakatwand haben drei Aalener Jugendliche unter der Regie der Mobilen Jugendarbeit der Stadt und mit Unterstützung des Stuttgarter Profi-Sprayers Christoph Keck einen echten Blickfang geschaffen.

Mittels künstlerischer Ausdruckskraft soll vor den Gefahren möglicher Bahnstromunfälle gewarnt werden. Damit sollen besondere die Jugendlichen der benachbarten Skateranlage angesprochen werden. „Von Jugendlichen für Jugendliche“, erklären die Vertreter der Polizei. So einen Einsatz wie bei der getöteten 16-Jährigen, erklärt Hans Buchinger (Leiter Polizeirevier Aalen), müsse man als Polizeibeamter erst einmal verarbeiten. Ganz abgesehen davon, wie viel Leid so ein Unglück für die Eltern und die Hinterbliebene bedeute.

Nach dem Tod des jungen Mädchens hatte die Stadt in Kooperation mit der Deutschen Bahn und der Bundespolizei im Rahmen mehrerer Besprechungen und Vorort-Termine diverse präventive Maßnahmen beschlossen, die inzwischen auch umgesetzt wurden. Neben baulichen Veränderungen, um den Zugang zum Bahnkörper zu unterbinden, wurden unter anderem vonseiten der DB Netz AG und der Bundespolizei Warn- und Verbotshinweise entlang der Zaunelemente des Bahnkörpers angebracht.

„Der tragische Unglücksfall im letzten Jahr hat uns alle sehr betroffen gemacht. Wir haben deshalb intensiv überlegt, was wir dazu beitragen können, dass sich so ein Vorfall nicht wiederholt“, sagte Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann bei der Vorstellung des Graffiti-Warnhinweises am Mittwochnachmittag.

Von Jugendlichen für Jugendliche

Es sei ganz schnell klar gewesen, dass man zusätzlich zu baulichen Sicherheitsmaßnahmen eine besondere, jugendgerechte Vermittlung des Gefährdungspotentials finden müssen. „Das Graffiti wurde von Jugendlichen für Jugendliche erarbeitet. Damit erhoffen wir uns einen zusätzlichen starken Effekt, der gemeinsam mit den anderen Maßnahmen dafür sorgt, dass so etwas nicht mehr passiert“, betonte Ehrmann.

Im nächsten Schuljahr sollen zudem die Präventionsteams der Bundespolizei und der Deutschen Bahn an einigen Schulen in Aalen und Umgebung über die Gefahren im Bahnverkehr aufklären.