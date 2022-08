Achtung: Immer wieder Sperrungen am Bahnhof

Aufgrund der Bauarbeiten am Fußgängersteg ist von Freitag, 12. August, bis Dienstag, 6. September, die direkte Zufahrt zum Hauptbahnhof Aalen nur noch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Taxis möglich. Kurzzeitparkplätze stehen im unteren Bereich des Parkhauses P6 zur Verfügung, diese sind über die nördliche Zufahrt erreichbar.

Am Montag, 15., und Dienstag, 16. August, sowie am Samstag, 3., und Sonntag, 4. September, kann es zudem immer wieder zu kurzzeitigen Vollsperrungen von rund 30 Minuten Dauer kommen. Am Freitag, 2., und Montag, 5. September, ist die Zufahrt zum Bahnhof komplett gesperrt.

Während der gesamten Zeit müssen Fußgänger den Gehweg in der Bahnhofstraße nutzen. Reisende mit öffentlichen Verkehrsmitteln sollten längere Wegzeiten berücksichtigen.