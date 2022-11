Achterbahnspiel des FCH ist nur ein weiteres Indiz für Hinrunde der Superlative

Was der FCH in diesen 17 Spielen der Hinrunde abgeliefert hat, das ist bemerkenswert, besser war es nie. Dabei hatte manch ein Fan in der Sommerpause Angst, diese Saison könnte schwierig werden.

Drei Stammspieler weg – Leistung wird noch besser

Die Stammspieler Hüsing, Leipertz und Mohr: alle weg. Trainer Frank Schmidt musste Vieles neu justieren – mal wieder. Er schaffte es, mal wieder – und in diesem Jahr sogar noch besser. Klammert man einmal die vergangenen beiden Spiele mit sieben Gegentreffern aus, stellte der FCH lange Zeit die beste Abwehr. Wenn die dann mal nicht so funktioniert, dann treffen die Kollegen vorne einfach noch mehr, so geschehen ebenfalls in dieser Woche.

Mehrere Gründe für den Erfolg, ein Vater des Erfolgs

33 eigene Treffer sind mitverantwortlich für diese 33 Punkte, zweitbester Ligawert. Gepaart mit der Toplaufleistung (über 2000 Kilometer, Ligabestwert), ein funktionierendes Gefüge sowie dieser unermüdliche Trainer Schmidt bedeuten Platz drei. Zu Recht! Chapeau!