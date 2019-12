Rainau-Schwabsberg (an) - Die Schwabsberger Bundesliga-Kegler erwarten an diesem Samstag (13 Uhr) die Sportfreunde Friedrichshafen auf der Ostalb im DKBC-Pokal. Als Aufsteiger in die 1. Bundesliga haben sich die Häfler bereits eindrucksvoll in der höchsten Liga der Kegler etabliert.

Mit Michael Reiter haben sie einen Spieler, der in der Top-Ten-Liste mit einem Auswärtsschnitt von 635 Kegel auftaucht. Lukas Funk und Dejan Lotina, zwei Juniorennationalspieler, ergänzen das Top-Trio dieser Mannschaft.

In der Breite besser

Die Schwabsberger in der Breite besser aufgestellt, wollen den Heimvorteil nutzen und sich für die Hinspielniederlage am 5. Spieltag revanchieren.

Ob dies gelingt hängt von der Tagesform jedes einzelnen Spielers um Kapitän Stephan Drexler ab. Aufbauend auf das samstägliche Ergebnis gegen den Abonnement-Meister Zerbst sind die Rainauer in der Lage, mit breiter Brust dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Auch gilt wie in anderen Sportarten die Aussage, dass der Pokal eigenen Gesetzen unterliegt.

Addiert man alle genannten Vorgaben, so ist sicher wieder ein spannendes Spiel auf den KC Bahnen angesagt. Der Sieger dieser Begegnung bekommt es im Viertelfinale mit dem FEB Amberg auf den heimischen Bahnen zu tun, da bereits das Achtelfinale am 7. Dezember angesetzt war, musste eine Verlegung aufgrund der internationalen Verpflichtung der Rainauer in die vorweihnachtliche Zeit vorgenommen werden.

„Um auch im nächsten Jahr internationale Spiele bestreiten zu können, ist es für uns notwendig, dies über den Pokal zu erreichen“, so Drexler.