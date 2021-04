Acht Tote im Zusammenhang mit Corona - Mit Abstand höchste Sterberate im Land

Bei den Neuinfektionen verzeichnet das Landesgesundheitsamt im aktuellen Lagebericht am Freitag für den Ostalbkreis deutlich weniger als noch am Donnerstag. Denn da stieg mit 101 weiteren Infizierten die Zahl der Gesamtfälle auf 13.573. Am Freitag sind es rund 30 Infektionen weniger, der Wert steigt um 73 auf 13.646.

Allerdings verzeichnet der Ostalbkreis am Donnerstag erneut acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus. Seit Ausbruch der Pandemie starben 345 Menschen an oder mit den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Der Ostalbkreis hatte damit am Donnerstag mit Abstand die höchste Sterberate - und das nicht zum ersten Mal.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist gesunken. Von rund 240 am Donnerstag auf circa 218 am Freitag. Innerhalb einer Woche haben sich im gesamten Kreisgebiet 685 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Auch der Wert der aktiven Fälle sank am Donnerstag. Um 37 auf 1416.