Acht Tore, aber kein Sieger

Ellwangen (an) - Am 6. Spieltag der EnBW Oberliga haben die Fußballerinnen des FC Ellwangen den derzeitigen Tabellenzweiten aus Tettnang empfangen.

Von Beginn an zeigten sich die Ellwanger Mädchen konzentriert und ballsicher. Doch auch der TSV Tettnang hatte seine Torchancen. Mit vielen Aktionen vor dem Tor der Gäste war Ellwangen der Führung schon ganz nah, wie etwa durch einen Distanzschuss von Hanna Weber. Doch auch die Tettnangerinnen hatten viel Zug nach vorne und kamen in der 11. Minute zur Führung einschoben. Die Jagsttälerinnen kämpften weiter und bekamen durch ein Foul im gegnerischen Strafraum einen Elfmeter, den Josi Wild zum Ausgleich verwandelte (13.). Die Ellwangerinnen machten weiterhin viel Druckund wurden belohnt. Nach einer Balleroberung in der gegnerischen Hälfte spielte Emi Baier einen Traumpass auf Jana Köder, erst zwei Abwehrspielerinnen und schließlich die Tettnanger Torfrau ausspielte, und den Ball zum 2:1 einschob. Das war auch der Pausenstand.

Auch in die zweite Halbzeit starteten die Jagsttälerinnen sehr konzentriert und erhöhten durch Wild in der 45. Minute auf 3:1. Kurioserweise machte der Rückstand die Gäste aus Tettnang immer stärker. Durch einen langen hohen Ball über die Ellwanger Abwehrkette auf deren Stürmerin verkürzte der TSV auf 3:2.

In dieser Situation verletzte sich die Ellwanger Torhüterin, weshalb die Feldspielerin Lea Buchstab kurzfristig zur neuen Torfrau umfunktioniert wurde.

Dies brachte die Ellwanger Fußballerinnen etwas aus der Fassung, was die Gäste gekonnt nutzten und in der 58. Und 68. Minute weitere zwei Tore schossen und somit den Spielstand drehten und mit 4:3 in Führung gingen.

Doch die FC Mädchen bekamen die Kurve wieder, verteidigten gut und machten viel Druck nach vorne, so belohnten sich in der 77. Minute. Durch einen Abpraller eines Fernschusses von Lisa Rademacher hämmerte Josi Wild den Ball mit einem Volleyschuss ins Netz und glich somit zum umjubelten und verdienten 4:4 aus. Nach weiteren Angriffen beider Teams pfiff der Schiedsrichter ab und die Partie endete mit einem 4:4.