Acht Stunden Handball pur, 107 Partien auf sechs Spielfeldern, rund 500 Kinder und Jugendliche sowie jede Menge zufriedener Gesichter: Das 34. Franz-Balle-Gedächtnis-Jugendturnier der SG Hofen/Hüttlingen leitete die Hofener Handballtage erfolgreich ein und ging bei beinahe bestem Handballwetter über die Bühne. Ein heftiger Regenguss unterbrach zwar die laufenden Handballspiele auf den Outdoor-Spielfeldern für eine Stunde, allerdings ließen sich die jungen Sportler und die Turnierverantwortlichen hiervon nicht aus dem Konzept bringen.

Bis zum geplanten Ende des Turniertages waren alle Partien in den acht verschiedenen Altersklassen bewältigt und ausgewertet, so dass die verdienten Sieger ihre Preise entgegennehmen konnten. Schirmherr Franz Ladenburger und Ortsvorsteher Patriz Ilg zeigten sich beeindruckt von den vielen tollen Leistungen der knapp 50 teilnehmenden Mannschaften und dankten den Organisatoren und den vielen freiwilligen Helfern für die gelungene Handballveranstaltung auf dem Kappelberg. Aus sportlicher Sicht konnten sich die Gastgeber der SG2H überaus zufrieden zeigen und viermal den Pokal des Turniersiegers in die Höhe recken.

Lokalrivalen unter sich

Die jüngeren Altersklassen eröffneten das Turnier am Samstagmorgen. Die E-Juniorinnen trugen ihre Spiele in einer 5er-Gruppe aus, wobei sich schnell das Team vom HT Uhingen-Holzhausen als Favorit herauskristallisierte.

Bei den männlichen Altersgenossen setzte sich die HSG Oberkochen/Königsbronn souverän durch. Auf dem Silberrang landete der Lokalrivale aus Aalen/Wasseralfingen, die Gastgeber der SG2H mussten sich mit dem dritten Platz genügen. Das Turnier der weiblichen D-Jugend beendete die HG Aalen/Wasseralfingen mit weißer Weste. Die Mädchen der JSG Bargau/Bettringen durften sich über die Silbermedaille freuen und die TSG Schwäbisch Hall ging als Dritter vom Platz. Frisch Auf Göppingen und die SG2H komplettierten das Teilnehmerfeld. Im größten Einzelturnier des Tages gingen 14 Teams der D-Junioren an den Start. In Gruppe I setzten sich die erste Mannschaft der Hausherren und die SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch durch, die TSG Schwäbisch Hall und die JSG Bargau/Bettringen waren in Gruppe II nicht zu stoppen und die Gruppe III wurde von der JSG Blaustein-Söflingen und dem fränkischen Fürther Land 1 angeführt. Das Endspiel konnten wieder die grün-roten Jungs der SG2H für sich entscheiden und den viel umjubelten Turniersieg feiern. Im kleinen Finale ging Lauterstein als Gewinner vom Platz.

Einen Doppelerfolg konnten die Gastgeber im C-Jugendturnier der Mädchen feiern. Die SG2H schickte hier zwei Teams ins Rennen und konnte auch beide auf den obersten Treppchen verorten. Auf Rang drei folgte die HG Aalen/Wasseralfingen, gefolgt von Schwäbisch Hall und Urbach-Plüderhausen. Auch bei den C-Jugend Jungs hieß der Erstplatzierte SG Hofen/Hüttlingen. Das Podest verpasste die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf vor den beiden Teams der HG Aalen/Wasseralfingen.

Den vierten Turniersieger stellte die SG2H bei der männlichen B-Jugend. Mit insgesamt nur 15 Gegentoren schickten die Nachwuchshandballer vom Kappelberg den TSV Crailsheim und die HG Aalen/Wasseralfingen auf die nachfolgenden Plätze.

Nicht ganz so wichtig waren die Endplatzierungen bei den Kindern der F-Jugend. Hier stand das Handballerlebnis, kombiniert mit lustigen Spielstationen, klar im Vordergrund. Die Kids aus Oberkochen/Königsbronn, Aalen/Wasseralfingen und Hofen/Hüttlingen trugen voller Stolz ihre Siegermedaille aus der Halle. Mit dem Jugendturnier sind die Hofener Handballtage offiziell gestartet. Es folgt in einer Woche das 41. Jedermannturnier für Hobbyhandballer sowie das 51. Kappelbergturnier der Herren-, Damen- und Seniorenteams.