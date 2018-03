Acht Stück für Aalen II

In der Fußball-Kreisliga B ist ein torreicher Spieltag zu Ende gegangen.

Kreisliga B II: Hohenstadt/U. - Böbingen II 3:1 (2:0). Tore: 1:0 N. Antonucci (6., FE), 2:0 A. Akin (17.), 3:0 J. Mayer (59.), 3:1 P. Milek (80.).

Kreisliga B III: Neuler II – Eigenzell 0:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:5 V. Artamadov (12., 90.), 0:2 S. Lechner (35.), 0:3 Ebert (59.), 0:4 T. Emer (ET, 80.).

Fachsenfeld/Dew. – Lauchheim II 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Maier (60.), 1:1 Ziegler (84.). Nach dem 1:0 in der 60. Minute spielte die Heimelf sich mehrere Chancen heraus und war die etwas bessere Mannschaft. Jedoch gelang den Lauchheimer in der 84. Minute doch noch der Ausgleich.

DJK SV Aalen - Ellwangen II 1:0 (1:0) Tor: 1:0 Basaran (5.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte DJK (72.). Aalen war über das gesamte Spiel die bessere Mannschaft.

Eggenrot - SSV Aalen II 8:0 (4:0). Tore: 1:0, 7:0, 8:0 alle L. Köder (9., 72., 78.), 2:0, 5:0 P. Halfar (11., 63. FE), 3:0 Mai (38.), 4:0 Si. Knecht (40.), 6:0 D. Mayer (67., FE). Ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg der Heimelf. Von Beginn bis zum Ende hatten die Sportfreunde das Spiel im Griff. Bes. Vork.: Gelb-Rot D. Halfar SSV Aalen (65.).

Dalkingen - U. Wasseralfingen II 2:2 (1:1). Tore: 0:1 C. Usta (13.), 1:1 D. Meyer (43.), 1:2 A. Niegel (67.), 2:2 C. Tuscher (78.). Ein ausgeglichenes Spiel in dem beide Mannschaften viele Torchancen nicht nutzten. Res.: 0:2.

Schrezheim – Jagstzell 3:4 (1:3). Tore: 0:1 Brunck (FE. 10.), 1:1 Kübler (29.), 1:2 Brunck (31.), 1:3 Schier (39.), 2:3 Dostal (63.), 3:3 Pfitzer (69.), 3:4 Rothmann (ET, 87.). Beide Mannschaften hatten in diesem Spiel ihre Chancen. Eigentlich hatte die Partie keinen Sieger verdient, doch ein Eigentor brachte Jagstzell die Punkte.

Abtsgmünd – Rindelbach/Neunh. 7:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 beide D. Boll (23., 32.), 3:0 Ludwig (44.), 4:0, 5:0 beide C. Bihlmaier (73. FE, 77.), 6:0 Klingenmaier (88.), 7:0 Frank (90.). Eine klare und deutliche Angelegenheit für die Heimelf, die in der zweiten Halbzeit ordentlich nachlegte. Res.: 2:2.

Kreisliga B IV: Unterkochen II – Kösingen 5:1 (3:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 und 4:0 (alle Procopio (15., 21., 41., 60.), 5:0 Brenner (73.), 5:1 Rudolf (81.). Bes. Vork.: Kösingen verschießt einen Foulelfmeter (35.). Es war eine klare Angelegenheit für die Reserve aus Unterkochen. Außer den verschossenen Foulelfmeter hatten die Gäste nahezu keine Aktionen in der Offensive.

Ebnat II – Riesbürg 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Meier (3.), 1:1 M. Saemann (49.). Es war ein echtes Spitzenspiel mit viel Tempo und vielen Zweikämpfen. Spielerisch überzeugte Riesbürg, kämpferisch Ebnat. Am Ende ein gerechtes Unentschieden.

Kirchheim/Tr. II – Unterschneidheim 0:4 (0:3). Tore: 0:1 Rein (1.), 0:2, 0:3 Egetemeyer (3., 30.), 0:4 Kuhnhaas (59.). Unterschneidheim war die klar bessere Mannschaft.

Ohmenheim – Zöbingen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Hirsch (28.), 0:2 Thorwart D. (75.). Die Gäste hatten mehr vom Spiel und verdienten sich die Führung. Ohmenheim kämpfte, musste aber die Niederlage hinnehmen.

Lippach - Elchingen 0:3 (0:3). Tore: 0:1 L. Gold (6.), 0:2 N. Tesche (10.), 0:3 J. Legner (15.). Überlegene Gäste aus Elchingen erzielten früh drei Tore und verwalten geschickt bis zum Ende. Res.: 0:4.

Schloßberg - Waldhausen II 3:1 (2:1). Tore: 1:0 Aubele (35.), 2:0 Glatzer (36.), 2:1 Härter (42.), 3:1 Horst D. (80.). Waldhausen hat den Schloßbergern einiges abverlangt. Am Ende gewannen diese jedoch die Partie.

Kreisliga B V: Eglingen-Demmingen - Königsbronn/O. II 3:5 (1:0). Tore: 1:0 A. Mohr (23.), 2:0 J. Wöhrner (49.), 2:1, 3:4 beide D. Keiper (56. FE, 83.), 2:2,3:5 beide K. Kleinheinz (68., 88.), 2:3 F. Hammer (71.), 3:3 D. Timar (73.),

Auernheim/Neresh. – Bolheim 4:2 (1:1). Tore: 1:0 M. Honold (ET, 27.), 1:1, 1:2 beide S. Illenberger (44., FE, 50.), 2:2 Straub (53.), 3:2 Ch. Grandy (70.), 4:2 E. Ganzenmüller (77.).