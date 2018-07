Achsbruch schockt Schoch-Hardox-Team nur kurz

Immenses Pech scheint das HS-Schoch-Hardox-Team zu verfolgen. Schon wieder wirft ein Achsbruch Marcel Schoch und Johnny Stumpp zurück. Am Ende steht Rang zwei beim 4. EM-Lauf in Langenaltheim im Truck-Trial-Protokoll

Bei Sonnenschein und vor tausenden begeisterten Fans und Freunden begannen die Jungs ihre Aufholjagd auf der Heimstrecke. Voller Euphorie starteten sie in die erste Sektion und mussten nur einen Moment später einen herben Rückschlag einstecken. Erneut ein Achsbruch zwang das Team zu einer ungewollten Pause und einigen Strafpunkten.

Rekordverdächtige Reparatur

In rekordverdächtiger Zeit – nur 1,5 Stunden großartige Leistung vom Werkstatt Team - war der Vier-Achser jedoch wieder einsatzfähig und konnte die restlichen Sektionen ohne weitere Probleme durchfahren. Am Ende des ersten Tages reichte es jedoch mit 800 Fehlerpunkten nur zu Platz zwei. Hungrig nach einem Sieg, starteten die Lauchheimer in den Sonntag. Trotz einer gebrochenen Plattfeder und einem Plattfuß konnten Marcel und Johnny den Rückstand vom ersten Tag halbieren. Schlussendlich mussten sie sich mit dem zweiten Platz hinter Team Reicher zufrieden geben. Wer Europameister 2018 wird, entscheidet sich in den nächsten beiden Läufen. Das HS-Schoch-Hardox-Team zeigt sich weiterhin optimistisch. Der Sonntag hat gezeigt, dass sowohl die Fahrleistung als auch die Fahrzeugleistung für einen Sieg reichen können. Das Projekt „Titelverteidigung“ geht nun in die entscheidende Phase. Der nächste EM-Lauf steigt in Limberg (Österreich) vom 25.-26. August.