ACA sucht Aalener als Models

Das kommende Jahr soll für den Aalener Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) mit frischem Wind starten. Man habe sich viel vorgenommen und große Ziele gesteckt, teilt der ACA mit. Allen voran stehe die Entwicklung und Umsetzung einer neuen Corporate Identity – kurzgesagt, der Gestaltung eines einheitlichen Auftritts, welcher ein Wiedererkennungs- und Identifikationsmerkmal schaffen soll. Und dafür sucht der ACA nun Models aus Aalen.

Bei der Entwicklung des neuen Corporate Designs (CI) sind laut ACA eine Vielzahl an Ideen, Meinungen und Anregungen von Mitgliedern, Agenturen und dem extra einberufenen Projektteam eingeflossen, welche nun allmählich gebündelt und umgesetzt werden könnten. Für die angestrebte moderne, ansprechende, professionell gehaltene und kundennahe Gestaltung soll noch dieses Jahr ein Probelauf erfolgen. Das neue CI, welches ein Re-Design der Werbemaßnahmen von schon lang etablierten Veranstaltungen mit sich bringt, soll ab sofort in Zusammenarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern umgesetzt werden.

Wer also Lust hat, Teil der neuen ACA-Werbekampagnen für Projekte wie verkaufsoffene Sonntage, Sommeraktion, Weinfeste, Weihnachtsmarkt und so weiter zu werden, kann sich bei der Fotografin Melanie Pfördtner melden. Eine Mail mit einem Close-up- und einem Ganzkörperbild plus Altersangabe kann an info@firstfloorstudios.de geschickt werden. Alle weiteren Informationen und Details werden dann besprochen. Der ACA frteut sich über Bewerbungen jeglicher Altersgruppen, jeglichen Geschlechts und jeglicher Nationalität, egal ob alleine oder mit der ganzen Familie. Eine professionelle Modelerfahrung sei nicht erwünscht, „wir setzen auf natürliches Auftreten und einen sympathischen Eindruck“, heißt res in dem ACA-Aufruf.