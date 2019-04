ACA-Osterhasen heißen ab sofort AAlbert und AAlina

Am Samstagmorgen sind die beiden Osterhasen des Innenstadtvereins Aalen City aktiv (ACA) noch ohne Namen durch die Innenstadt gehoppelt und haben an die Kinder süße Geschenke verteilt. Im nächsten Jahr hat die Anonymität von Meister Lampe im Doppelpack ein Ende. Zahlreiche Leser haben sich auf Facebook an der gemeinsamen Taufaktion der Aalener „Aalener Nachrichten / Ipf- und- Jagst-Zeitung“ mit dem ACA beteiligt.

Bombenmäßiges Frühlingswetter lockte am Samstagmorgen zahlreiche Besucher in die Aalener Innenstadt. Hier drehten ab 10 Uhr auch Elif Muratoglu und Lena-Marie Schmid ihre Runden. Allerdings nicht in Zivil, sondern in den Kostümen der ACA-Osterhasen. Bereits die erste Fuhre der beiden Mümmelmänner oder besser gesagt Mümmelfrauen fand reißenden Absatz unter den zahlreichen Kindern.

Zum Teil war der Andrang auf die mit Körben ausgestatteten Auszubildenden der Stadt Aalen so groß, dass diese bei der Ausgabe von Schokohasen, Überraschungseiern und Co. kaum mehr nachkamen. Immer wieder mussten die 17-Jährige und die 21-Jährige auch zurück zur Ostereier-Ladestation ins Geschäft Dr. Skate und Nachschub ordern. Aber nicht nur als Eierbringer waren die beiden Langohren begehrt. Sie waren am Samstag auch das meist gefragteste Fotomotiv. Selbst die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier und OB Thilo Rentschler wollten sich mit den beiden ablichten lassen.

Dass es bei den warmen Temperaturen unter dem Pelz ganz schön heftig werden kann, haben Elif Muratoglu und Lena-Marie Schmid hautnah erlebt. Auch die Sicht war angesichts der kleinen Aussparung im Augenbereich sehr eingeschränkt, sagen die beiden. All diese Torturen hätte allerdings die Freude der Kinder wieder wettgemacht.

Im nächsten Jahr können diese die Hasen auch beim Namen nennen. Am Gewinnspiel der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ gemeinsam mit dem ACA haben sich von Mittwochabend bis Samstagabend zahlreiche Leser auf der Facebookseite „Schwäbische Ostalb“ beteiligt.

Kreativität ist grenzenlos

Die Vorschläge waren vielfältig. In einem Fall wurden mit Reinhard und Thilo sogar der Citymanager Reinhard Skusa und OB Thilo Rentschler gewürdigt. In einem anderen Fall wurde mit Kubi und Mercati Bezug zu den beiden Einkaufscentern der Stadt genommen. Viele User wollten auch einen Namen, der mit den Buchstaben AA an die Kreisstadt erinnert, so etwa BlAAcky und FriedAA. Letztlich hat sich die Jury für die beiden Vorschläge AAlbert und AAlina sowie für Brownie und Krümel entschieden. Beide Namensgeber werden per E-Mail benachrichtigt und können sich dann im Büro des ACA ihren City-Star-Gutschein in Höhe von 25 Euro abholen. Da die beiden Hasen jeweils allerdings nur einen Namen tragen können, fiel unter den besten beiden Vorschlägen die Entscheidung auf AAlbert und AAlina.