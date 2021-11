ACA organisiert das Weihnachtsland

Für die Veranstaltung des Aalener Weihnachtslands auf dem Spritzenhausplatz wird in diesem Jahr die Stadt Aalen verantwortlich sein. Der Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats hat im nichtöffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung 25 000 Euro dafür bewilligt. Organisieren wird den Weihnachtsmarkt der Innenstadtmarketing-Verein Aalen City aktiv (ACA).

Damit ist der adventliche Budenzauber auf dem Spritzenhausplatz im Pandemiejahr 2021 gesichert. Der ACA wird das Weihnachtsland vom 22. November bis zum 23. Dezember ausrichten. Die Stadt sei sich, so heißt es in einer Mitteilung, mit Georg Löwenthal einig geworden, dass der Schausteller in diesem Jahr nicht als Organisator, sondern ausschließlich als Standbetreiber auf dem Weihnachtsmarkt präsent sein wird. Löwenthal hatte in den vergangenen Jahren vor der Pandemie das Aalener Weihnachtsland eigenverantwortlich abgehalten. Für dieses Jahr hatte er angesichts des coronabedingten Ausfalls des Weihnachtslands im letzten Jahr und angesichts der aktuelle Corona-Lage einen Zuschuss von der Stadt in Höhe von 100 000 Euro gefordert, um das Weihnachtsland veranstalten zu können.

„Bei unserem Innenstadtverein ACA tun wir uns mit einer Freiwilligkeitsleistung als Zuschuss leichter als gegenüber einer Privatperson beziehungsweise einem privaten Unternehmen“, sagt Oberbürgermeister Frederick Brütting. Er hatte sich in gemeinsamen Gesprächen mit Georg Löwenthal sowie mit der Spitze des ACA auf diese Lösung für 2021 geeinigt. „Eine Absage des Weihnachtsmarkts wäre keine Alternative gewesen“, so Brütting weiter. Die jetzt zur Verfügung gestellten 25 000 Euro werden aus dem laufenden Haushalt 2021 generiert.

Mit Georg Löwenthal hat sich die Stadt verständigt, dass er 2022 wieder das Weihnachtsland veranstalten wird. „Die Stadt Aalen wird sich künftig stärker einbringen in die Organisation des Weihnachtsmarktes. Wir wollen das Konzept dazu gemeinsam mit Georg Löwenthal weiterentwickeln und künftig auch Vereinen, Musikgruppen und dem Kunsthandwerk mehr Platz einräumen“, sagt der Oberbürgermeister.