ACA-Hasen sind unterwegs

Das Osterfest steht kurz bevor und der Innenstadtverein Aalen City Aktiv (ACA) schickt am Samstag, 16. April, wieder seine Osterhasen los, die kleine Überraschungen an die Kunden verschenken. Wer die Hasen trifft, darf sich auf buntbemalte Hühnereier, Schokoladenhasen oder Schokoladeneier freuen. „Unsere Hasen haben jede Menge Leckereien in ihren Körben, die an alle Kunden verschenkt werden. Der Besuch in Aalen lohnt sich also gleich doppelt“, so Myriam Henninger. Die Hasen hoppeln von 10 bis 14 Uhr durch die Aalener Innenstadt, laufen über den Wochenmarkt und sind auch in einigen Betrieben anzutreffen. Auch für ein Foto sind die Hasen gerne zu haben.