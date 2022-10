AC Röhlingen zu Hause ohne Chance

Ringer-Oberligist AC Röhlingen hat den Heimkampf ersatzgeschwächt gegen den SC Korb mit 8:30 verloren.

In der Klasse bis 57 kg Freistil wurde Jonas Stark (AC) kampfloser Sieger. Bis 61 kg griechisch-römisch ging erstmals AC-Neuzugang Ferenc Kecskemeti auf die Matte. Mit dem international erfahrenen Rumänen Catalin Vitel bekam er gleich einen sehr starken Gegner vorgesetzt. Ferenc konnte den Kampf offen gestalten, wobei er bei mehreren Aktionen die Punkte nicht zugesprochen bekam. In der zweiten Kampfhälfte riskierte er alles und wurde von seinem Gegner ausgekontert, wobei er in die gefährliche Lage kam und diese mit einer Schulterniederlage nach 4.44 Minuten endete. Bis 66 kg Freistil musste Tobias Link kurzfristig für den Verletzten Adrian Maierhöfer einspringen. Gegen Angelo Baumgärtner musste er nach 2.37 Minuten eine technische Überlegenheitsniederlage hinnehmen.

Erik Schweter (AC) ging gegen Nicolas Ertolitsch bis 71 kg griechisch-römisch auf die Matte. Erik Schweter, der körperlich etwas kleiner gegenüber seinem Gegner war, musste deshalb in der ersten und zweiten Kampfhälfte als Erster in die Unterlage - deshalb gab er Punkte ab. Erst nach 5.27 Minuten bekam er den Vorteil der Unterlage, aus dieser er nicht mehr punkten konnte. Bis 75 kg A Freistil hatte Dominik Liesch (AC) gegen den starken Asadullah Nemati nach 2.42 Minuten mit 0:15 Punkten das Nachsehen und gab somit weitere vier Mannschaftspunkte an den SC Korb ab. Michael Wöhrle ging bis 75 kg B griechisch-römisch gegen Felix Rohrwasser auf die Matte. Michael Wöhrle, der seine Form in dieser Saison noch sucht, musste nach 2.11 Minuten eine Schulterniederlage hinnehmen. Auf Botond Lukacs ist Verlass. Bis 80 kg Freistil punktete er seine Gegner David Wagner (SC) wie ein Uhrwerk aus - bis er dann mit einer herrlichen Vier-Wertung nach 4.46 Minuten zum technischen Überlegenheitssieger erklärt wurde. Bis 86 kg griechisch-römisch sprang der jugendliche Leo Winter für den verhinderten Tim Wist in die Mannschaft. Gegen den bundesligaerfahrenen Fabian Fritz, zeigte Leo Winter keine Angst und hielt anfangs gut mit. In der Bodenlage spielte Fritz seine ganze Stärke aus und kam nach 2.40 Minuten zum technischen Überlegenheitssieg.

Auch Ludwig Stengel (AC) musste kurzfristig bis 98 kg Freistil einspringen. Seine lange Trainingspause und dem Doppelstart in der zweiten Mannschaft musste er Tribut zollen: Er kassiertemeine technische Überlegenheitsniederlage. Richard Végh (AC) wurde für den Ungarischen Ringerverband für die Weltmeisterschaften der unter 23-Jährigen nominiert. Deshalb sprang Daniel Deeg in der Klasse bis 130 kg griechisch-römisch kurzfristig ein. Er verlor gegen Zsolt Török.