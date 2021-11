AC Röhlingen bleibt weiterhin sieglos

Am vierten Kampftag der Ringen-Oberliga Württemberg empfing der AC Röhlingen an Allerheiligen die Filsstädter vom SV Ebersbach zum Bezirks-Derby. Nach der Heimpleite in der vergangenen Woche wollten es die Ringer des AC diesmal besser machen und einen Sieg für die einmal mehr zahlreich erschienen Röhlinger Fans erkämpfen, kamen jedoch auch diesmal am Ende nicht über ein 10:18 und die damit verbundene vierte Saison-Niederlage in Folge hinaus.

Der Gegner aus Ebersbach konnte vor der Begegnung in Röhlingen einen seiner vier Mannschaftskämpfe gewinnen und rangierte damit wie der AC ebenfalls in der unteren Tabellenhälfte. Dies war Grund genug, weshalb man sich auf Seiten der noch sieglosen Röhlinger durchaus etwas Zählbares ausrechnete. Hierzu hätte es jedoch in ein oder zwei Gewichtsklassen die berühmtberüchtigte Überraschung benötigt, die bei nur vier Röhlinger Einzelsiegen ausblieb und die zur Halbzeit bereits mit 5:12 Punkten enteilten Ebersbacher somit nicht mehr eingeholt werden konnten.

Richtungsweisend wird nun das am Samstag aufkommende Kellerduell – Vorletzter gegen Letzten – beim SV Fellbach sein, in dem der AC Röhlingen unbedingt erstmals punkten möchte.

Die zweite Mannschaft des AC Röhlingen konnte auf Erfolgskurs bleiben und gegen den TV Faurndau I einen ungefährdeten 35:15 Erfolg verbuchen. Der AC II verteidigt somit weiterhin den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga 2.

Die Einzel-Ergebnisse (AC Röhlingen -SV Ebersbach – 10:18):

57 kg fr.: Jonas Stark : Bence Kovács (TÜN; 0:16; 0:4).

130 kg gr.: Richard Végh : Markus Ganssloser (SS; 4:0; 4:4).

61 kg gr.: Stefan Maierhöfer : Stefan Weller (TÜN; 0:15; 4:8).

98 kg fr.: Ludwig Stengel : Patrik Szurovszki (SN; 0:6; 4:12).

66 kg fr.: Adrian Maierhöfer : Ismail Tashuev (PS; 5:4; 5:12).

86 kg gr.: Dennis Wolf : Hans-Jörg Scherr (PN; 1:8; 5:14).

71 kg gr.: Michael Wöhrle : Jan Seidl (PS; 1:1; 6:14).

80 kg fr.: Botond Lukacs : André Noel Steinwand (TÜS; 16:0; 10:14).

75 kg fr.: Luis Aschauer : Niklas Nutsch (PN; 1:10; 10:17).

75 kg gr.: Leo Winter : Henrik Roos (PN; 7:9; 10:18).