Zum Rückrunden-Auftakt der Ringen-Verbandsliga empfing der AC Röhlingen in der ausgesprochen gut gefüllten Röhlinger Sechtahalle die Ludwigsburger Vorstädter vom KSV Neckarweihingen. In eben dieser Auseinandersetzung, in der die Sensation – den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer vom KSV Neckarweihingen zu besiegen – bereits in der Luft lag, musste sich der AC unfassbar knapp mit 14:15 geschlagen geben. Der Kampfverlauf blieb bis zum Ende spannend und wurde erst in der letzten Einzelbegegnung über Sieg und Niederlage entschieden. Der AC, der in Summe sechs von zehn Einzelbegegnungen für sich entscheiden konnte, hätte zumindest ein Unentschieden mehr als verdient gehabt. Folglich musste der AC die erste Heimniederlage in der Saison hinnehmen und rutschte auf den siebten Tabellenplatz ab.

Die Einzel-Ergebnisse: 57 kg gr.: Adrian Maierhöfer - Emre Sagir (TÜS; 17:2; 4:0), 130 kg fr.: Dominik Waldner - Przemslaw Maczak (TÜN; 0:15; 4:4), 61 kg fr.: Stefan Maierhöfer - Johann Penner (PS; 5:2; 6:4), 98 kg gr.: Ivan Nemeth - Radu-Mircea Hohberg (PS; 4:0; 8:4), 66 kg gr.: Lennart Kopp - Maximilian Schroth (PN; 4:15; 8:7), 86 kg fr.: Martin Mayer - Theodoros Singiridis (PS; 6:5; 9:7), 71 kg fr.: Fabian Stock - Safet Fared (SN; 0:14; 9:11), 80 kg gr.: Martin Szabo - Sascha Giese (TÜS; 18:0; 13:11), 75 kg gr.: Tim Wist - Benedikt Glock (PS; 4:3; 14:11), 75 kg fr.: Christian Link - Alexander Jakob (TÜN; 0:16; 14:15).