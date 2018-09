Aufgrund einer Veranstaltung am Samstag empfängt der AC Röhlingen den AV Hardt erst am Sonntag um 17 Uhr. Die Schwarzwälder Mannschaft von Trainer Klaus Malz reist mit 2:0-Siegen im Gepäck auf die Ostalb. Bisher konnte sich der AV Hardt gegen Dürbheim und Korb durchsetzen und rangiert auf dem zweiten Tabellenplatz.

Der ACR ist nach verletzungsbedingten Ausfällen gegen Nattheim wieder voll besetzt und rechnet sich durchaus Siegchancen gegen den AV aus. Beide Mannschaften verfügen über einen ähnlichen Mix aus jungen Eigengewächsen, ausländischen Topringern und erfahrenen Athleten. Fünf Siege und fünf Niederlagen auf beiden Seiten sind denkbar und könnten einen ähnlich spannenden Kampfverlauf wie gegen Herbrechtingen bringen. Auf Seiten der Röhlinger will man die zuletzt gezeigte Heimstärke wieder abrufen und den zweiten Saisonerfolg einfahren.

Den Vorkampf bestreitet die Schülermannschaft gegen die KG Fachsenfeld/Dewangen. Beide Mannschaften konnten den ersten Kampftag nicht siegreich gestalten und erhoffen sich nun die ersten Punkte. Die zweite Mannschaft ist kampffrei.

Bereits am Mittwoch reist der AC Röhlingen dann in den Schwarzwald zum SV Dürbheim. Auch in diesem Duell gibt es auf dem Papier keinen Favoriten. Nach den ersten Kampftagen macht sich deutlich, was man im Voraus der Saison schon vermutete. Jeder kann jeden schlagen. Einzig Neckarweihingen scheint einen kleinen Vorsprung auf den Rest der Liga zu haben.