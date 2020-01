Aufgrund altersbedingter Abgänge war man sich im Vorfeld der ersten Bezirksmeisterschaften im neuen Jahr klar, dass die Erfolge der vergangenen Jahre in dieser Form nicht haltbar sind. Dennoch reiste der Nachwuchs des AC Röhlingen mit neun Teilnehmer zu den vom KSV Unterelchingen im freien Stil durchgeführten Meisterschaften an und platzierten am Ende alle neun Ringer auf dem Podest.

Davon konnten sich mit Linus Koch, Henrik Geiger, Luis Aschauer und Leo Winter vier Ringer als Erstplatzierte feiern lassen. Linus Koch besiegte dabei bei der B-Jugend bis 48 Kilogramm (kg)‚ Yasin Soltayev vom KSV Aalen 05 technisch überlegen und Colin Bräuning, TSG Nattheim auf Schulter. Leo Winter, welcher in der A-Jugend bis 80 kg eine Klasse aufrückte kam mit einem Punktsieg gegen Jonas Wühr, TV Faurndau und einem Schultersieg gegen Iljas Biltoev vom SV Ebersbach zum Turniersieg. Die meisten Gegner hatte Luis Aschauer bei der A-Jugend bis 65 kg mit acht Teilnehmern.

Nacheinander konnte er in einem sehenswerten Kampf Leon Rul von der TSV Herbrechtingen sowie Florian Seibold, TSV Dewangen, auf Schulter besiegen. Im dritten Kampf legte er Ben Schraufstetter, TV Faurndau ebenfalls auf beide Schultern, ehe er sich in einem ausgeglichenen Finale gegen Timon Grupp vom SVH Königsbronn nach Punkten durchsetzten konnte. Insgesamt gingen beim ersten Turnier im neuen Kalenderjahr 141 Teilnehmer aus elf Vereinen an den Start. Bereits am kommenden Wochenende finden die Bezirksmeisterschaften der Jugend im griechisch-römischen Stil, sowie die Baden-Württembergischen Meisterschaften der Junioren in beiden Stielarten in Ebersbach statt.

A-Jugend: 42 kg Christian Emke 2. Platz, 48 kg Henrik Geiger 1. Platz, 65 kg Luis Aschauer 1. Platz, 80 kg Leo Winter 1. Platz, B-Jugend: 48 kg Linus Koch 1. Platz, C-Jugend: 61 kg Noah Egler 2. Platz, D-Jugend: 24 kg Leonard Tanner 2. Platz, 35 kg Kai Lanzinger 3. Platz, E-Jugend: 27 kg Maximilian Egler 3. Platz.