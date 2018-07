Abzocke am Telefon: Betrüger geben sich als Jobcenter-Mitarbeiter aus

Am vergangen Montag, 23. Juli, ist es zu Anrufen von angeblichen Mitarbeitern des Jobcenters Ostalbkreis gekommen. Das teilt das Landratsamt mit. Die Anrufer haben sich demnach am Telefon als Mitarbeiter des Jobcenters Schwäbisch Gmünd ausgegeben und behauptet, dass ein gewisser Geldbetrag auf ein Konto zu überweisen sei, sonst werde der Leistungsbezug eingestellt.

Bei diesen Anrufern, darauf weist das Landratsamt ausdrücklich hin, handle es sich nicht um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landkreisverwaltung. Bislang seien der Polizei solche Anrufe nicht bekannt.

Wer einen solchen Anruf erhält, so das Landratsamt weiter, solle keinesfalls den Betrag überweisen sondern sich direkt an die örtlichen Polizeidienststellen in Aalen (Telefon 07361 / 5800), in Schwäbisch Gmünd (Telefon 07171 / 3580) oder in Ellwangen (Telefon 07961 / 9300) wenden.

